Domenico, fratello Elisa Isoardi/ “Vive con un eremita, non ci parlavamo da tempo…”

Domenico Isoardi, il fratello della nota Elisa, ha deciso di scriverle una lettera. Elisa la riceve in Honduras, all’Isola dei Famosi 2021, e si lascia andare alle lacrime al solo leggere il suo come. Ecco le parole arrivate da suo fratello Domenico: “Non credo che l’emotività dentro di me riesca a farmi fare uno di quei messaggi super come fanno altre persone. Comunque l’unico sistema per arrivare a te è questo. Vivi pienamente questa esperienza, sappi che ti sono molto vicino e fatti coraggio. Ti voglio tanto bene Eli, ti abbraccio”. Elisa è lacrime, commossa per il gesto del fratello che assume un’importanza ancora maggiore vista la sua indole e la storia che i due hanno alle spalle. Una storia che Elisa poi racconta in diretta a Ilary Blasi.

Elisa Isoardi svela il rapporto col fratello: “Tanto tempo che non ci parlavamo”

“L’ultima volta che ci siamo visti è stato prima di partire però non ci vedevamo e parlavamo già da un po’.” ha ammesso Elisa Isoardi. Così ha raccontato: “Con mio fratello ho un rapporto molto particolare perché da piccoli, quando mamma e papà si sono separati, lui è rimasto su con papà e io sono andata con mamma, quindi era quasi impossibile vedersi. Poi siamo cresciuti, ci siamo avvicinati ma si sono poi messe altre persone di mezzo. La cosa più bella oggi è sentire la sua voce.” E ha concluso: “Lui è una persona di grande cuore e libertà, vive come un eremita. Vive senza gas e televisione per sua scelta, forse questa è la prima volta che mi vede.”

