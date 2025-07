Domenico Gigi Canu, chi è il chitarrista morto dei Planet Funk: l'addio nel maggio del 2025. L'annuncio della scomparsa con un messaggio della band

Nel 2025 i Planet Funk hanno annunciato la morte di Domenico Gigi Canu. Una perdita molto dolorosa per loro, che lo hanno comunicato con una nota sui propri canali social: Gigi era infatti non solamente il chitarrista della band nata nel 1999, ma anche uno dei fondatori del gruppo, insieme ad altri tre. “È con grande dolore che comunichiamo la prematura scomparsa di Domenico Gigi Canu che si è spento oggi” si legge nel post Instagram della band.

Fu proprio lui, insieme ad altri tre musicisti, a fondare la band che ha ottenuto un ottimo successo negli anni Duemila, continuando il proprio percorso nella musica anche negli anni successivi. Non è chiaro il motivo che abbia portato alla scomparsa prematura di Domenico Gigi Canu, che aveva solamente 66 anni al momento della morte.

Tra l’altro solo pochi anni prima, nel 2018, i Planet Funk hanno pianto la scomparsa di un altro amico del gruppo, Sergio Della Monica, morto a causa delle complicanze di una polmonite, dopo anni di dialisi e dunque con una situazione pregressa non semplice. Proprio i Planet Funk hanno raccontato di aver pensato anche di sciogliersi dopo la morte del loro amico nel 2018. Dopo la morte di Domenico Gigi Canu, allo stesso modo, il gruppo sta vivendo momenti particolarmente difficili e dolorosi.

Domenico Gigi Canu, chi è il chitarrista morto dei Planet Funk

Domenico Gigi Canu, chitarrista morto dei Planet Funk, è scomparso nel maggio del 2025: ma chi era il musicista che ha fondato la band nel 1999? Come si evince dai social, era una persona molto semplice, amante ovviamente della buona musica, lontana dall’autotune e dalle melodie recenti, e allo stesso tempo amante delle cose semplici, come la pizza, le serate con gli amici, le gite fuori porta. Parlando dei Planet Funk, che contribuì a fondare con il suo genio, Gigi Canu spiegò: “Volevamo fare qualcosa di diverso, di urgente. Non avevo bisogno di essere definiti”.

Duro, dunque, è stato il colpo della morte di Gigi Canu per gli altri componenti del gruppo, che proveranno forse a continuare la loro carriera anche senza il chitarrista, a partire dalla Tim Summer Hits di questa sera.