Domenico Giugliano, ex marito Valentina Vezzali/ Mistero sulla separazione

Domenico Giugliano e l’ex moglie Valentina Vezzali si sono detti addio già qualche anno fa. Un lungo amore fra la campionessa di scherma e l’ex allenatore durato tanti anni e poi concluso con una frattura imprevista. I due si erano sposati negli anni duemila e dopo 14 anni e mezzo di felice matrimonio e due figli, hanno deciso di non proseguire oltre. Una notizia diffusa dal Corriere Adriatico all’epoca e su cui grava ancora il mistero: quale è stato il motivo della loro rottura? Intanto la Vezzali ha annunciato anche il suo addio alla scherma. “Sono mancata tanto, sempre in viaggio per il mondo a gareggiare“, ha detto al quotidiano, “e ora che gli impegni ci sono ancora ma in modo diverso, quando sono a casa cerco di essere una madre a tempo pieno”. I figli sono Pietro e Andrea, rispettivamente di 15 e 7 anni. Oggi, martedì 2 giugno 2020, Valentina Vezzali sarà invece una delle ospiti che vedremo a Non mollare mai – Storie Tricoli, in onda su Rai 1, in prima serata. Di Giugliano non sappiamo più nulla da diversi anni. L’ultima intervista risale infatti al 2016, quando ha deciso di parlare a Sportface del possibile ritiro dalle scene della Vezzali. “Io l’ho conosciuta nel ’99 e aveva già vinto molto“, aveva detto, “ma per come si allenava, per la passione, l’impegno ero sicuro che avrebbe avuto una carriera così lunga e ricca di successi”.

Domenico Giugliano, marito Valentina Vezzali: sport come terreno per coltivare l’amore

Lo sport ha permesso a Domenico Giugliani e l’ex moglie Valentina Vezzali di trovare un terreno fertile per coltivare il loro amore. Lui, ristoratore e allenatore di lunga data, nonchè calciatore, lei pluricampionessa di scherma. Un matrimonio perfetto a detta di molti: i due si sono sposati nel 2002 a tre anni di distanza dall’incontro avvenuto alle Universiadi. “Il talento, la testardaggine e la costanza sia fuori che dentro la pedana”, ha detto Giugliano dell’ex moglie in passato, parlando a Sportface, “Ha fatto sempre una vita molto lineare, rigorosa e certe volte è andata avanti anche da sola, contro tutto e tutti”. Nella vita privata, ha detto ancora l’ex marito, la Vezzali è così come è sempre apparsa sulla pedana. Una vera guerriera. “Purtroppo va sempre a mille, è sempre sul pezzo”, ha aggiunto, “è una donna impegnativa, non solo con i bambini, anche con il marito. D’altra parte chi vuole ottenere il massimo nel lavoro è così anche in altri ambiti“. Dei due figli invece è il piccolo Andrea ad aver preso tutto dalla mamma, dice il papà. Vispo, sempre attivo. Il più grande, Pietro, ha ereditato il carattere pacato ed equilibrato dell’ex allenatore.



