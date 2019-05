DOMENICO/ Grande talento e non solo (#TeamGigi,The Voice 2019)

Anche Domenico Iervolino ha dovuto dimostrare di meritare il posto conquistato dopo le Blind Auditions nel team di Gigi D’Alessio. Nella scorsa puntata di The Voice of Italy Domenico ha affrontato la fase dei Best Six, esibendosi nel primo gruppo sulle note di “Cascare nei tuoi occhi” di Ultimo. Alla fine delle tre esibizioni Gigi D’Alessio non ha nascosto di avere dei dubbi e si è preso un po’ di tempo prima di fare una scelta definitiva: “Devo riflettere sui sei che si affronteranno tra di loro”, ha detto il cantante napoletano. Alla fine Gigi ha scelto Domenico: “Sei un cantautore hai le idee chiare. Io te l’ho dò questa opportunità poi te la devi giocare”. Il giovane cantautore non ha nascosto la sua emozione per il traguardo raggiunto: “Uno lavora, scrive, poi… sono soddisfazioni”, ha detto alle telecamere.

Domenico Iervolino farà musica con Gigi D’Alessio

Alle Blind Audition Domenico Iervolino è stato uno tra i pochi concorrenti che ha rischiato portando il suo brano “La solita musica”. Significativo il commento di Guè Pequeno che ha detto di non essersi neppure accorto che la canzone che stava ascoltando fosse un inedito. Ha superato bene la prova dei Best Six convincendo a pieno Gigi D’Alessio ma qual è il suo futuro nella prossima fase di The Voice of Italy? Domenico, che si è presentato come un cantautore, ha sicuramente mostrato maggiore espressività quando si è esibito con il suo inedito, che con il pezzo di Ultimo ai Best Six. Il suo coach gli ha però assicurato che insieme faranno “non la solita musica, ma la musica”. Anche il sindaco di Ottaviano Luca Capasso sulla sua pagina social ha espresso il suo orgoglio per il giovane cittadino: “Ottaviano è anche questo. È Domenico Iervolino, che a The Voice, su Rai Due, ha passato la prima selezione ed ha scelto come suo coach Gigi D’Alessio. Sono due i cantanti in gara a The Voice provenienti da Ottaviano, oltre a Domenico c’è anche Morgana, protagonista nelle scorse settimane: un piccolo record. Abbiamo tanti giovani talenti in città e dobbiamo sostenerli. Sono il nostro futuro”.

