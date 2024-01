Domenico Iannacone e Nicole, chi è l’ex marito e la figlia di Federica Gentile/ Matrimonio finito…

Domenico Iannacone e Nicole, chi sono l’ex marito e la figlia di Federica Gentile

Federica Gentile, classe 1968, è una conduttrice radiofonica e autrice radiofonica e televisiva. La sua è una carriera brillante. Ha lavorato alla Rai e a RTL 102.5 e dal 2016 è direttrice artistica di Radio Zeta. Laureata in Scienze e Tecnologie della Comunicazione all’Università La Sapienza di Roma, Federica Gentile ha cominciato a lavorare in Rai per poi spiccare il volo come conduttrice radiofonica. Non solo musica, lavoro e radio nella vita di Federica Gentile che è ospite della puntata de La volta buona dell’8 gennaio.

Anziana truffata e tenuta in ostaggio da badante in Romania/ "Mi lasciò lì e si appropriò di casa mia"

La conduttrice radiofonica, infatti, non ha messo da parte la sua vita privata e, pur essendo molto schiva e riservata, si sa che ha sposato il giornalista Domenico Iannacone con cui ha avuto una figlia, Nicole. Ad oggi, pare che il matrimonio sia finito.

Domenico Iannacone e Federica Gentile: vita privata top secret

Della vita privata di Domenico Iannacone e Federica Gentile si sa davvero molto poco se non che in passato siano stati sposati e abbiano avuto una figlia. Pur facendo entrambi un lavoro pubblico, sui rispettivi profili social mantengono il più stretto riserbo sulla vita privata.

Dario Baldan Bembo, chi è l'autore di Minuetto/ "Andai in viaggio di nozze negli Stati Uniti e..."

Federica Gentile, infatti, pubblica tantissime foto del suo lavoro, delle serate che trascorre in compagnia di amici e colleghi e con il suo cane evitando, tuttavia, scatti molto privati come quelli in compagnia della figlia.











© RIPRODUZIONE RISERVATA