DOMENICO IERVOLINO/ “Farò conoscere il mio lato intimo” (#TeamGigi, The Voice 2019)

La corsa di Domenico Iervolino a The Voice 2019 prosegue, anche se con qualche polemica. Il giovane ventunenne napoletano (anzi, di Ottaviano, provincia di Napoli) si è esibito contro il suo compagno di squadra Andrea Settembre all’interno del team di Gigi D’Alessio. La differenza, almeno dal punto di vista estetico, tra i due era più che evidente. Andrea Settembre è ancora un bambino: ha una voce quasi femminile e le gote lisce lisce, mentre Domenico Iervolino è più uomo, anche se molto giovane. Da un punto di vista estetico, dunque, non c’era partita, ma su quello musicale, invece, la scelta per i giudici è stata ardua. Il pezzo scelto da Gigi D’Alessio è stato “E’ sempre bello” di Coez, scelta questa che ha causato non poche polemiche all’interno della giuria. Alla fine, comunque, Domenico Iervolino è riuscito a spuntarla per un pelo, e contro la stragrande maggioranza dei giudici. Il ventunenne di Ottaviano, però, non demorde: la sua corsa ricomincia da qui.

DOMENICO IERVOLINO: “DIMOSTRERO’ CHI SONO”

Intervistato da The Voice 2019, Domenico Iervolino è parso subito essere pronto per continuare la sua corsa. Il suo è un carattere semplice, pragmatico, senza orpelli. La schiettezza del ventunenne è lampante ai microfoni: “La mia carta in più come cantante è certamente la carica che ci metto quando sono davanti a un microfono, la mia interpretazione. Punto soprattutto su quello, sono sincero. Sono contento di proseguire la mia corsa a The Voice e spero di far vedere a tutti il mio lato più intimo e privato. Spero davvero di riuscirci perché non è una cosa facile da esprimere. Ce la metterò tutta.” La vittoria contro Andrea Settembre pare averlo galvanizzato e rivitalizzato, soprattutto perché è arrivata grazie a un brano che Domenico Iervolino (e nemmeno Andrea Settembre a dir la verità) non sentiva propriamente suo. Ed è stata poi questa scelta da parte di Gigi D’Alessio che ha scatenato una polemica rovente con Morgan.

LA POLEMICA TRA MORTA E GIGI D’ALESSIO SULL’ASSEGNAZIONE A DOMENICO IERVOLINO

La polemica tra Morgan e Gigi D’Alessio riguardava il pezzo di Coez, considerato da Morgan troppo poco napoletano per due ragazzi così di talento. Aveva detto l’ex Bluvertigo: “Gigi, avresti dovuto scegliere un pezzo più napoletano per questi due ragazzi. Che ne so, un Pino Daniele o un Luciano De Crescenzo. In questo modo avrebbero fatto uscire fuori tutta la loro napoletanità.” Di differente avviso, invece, il cantautore napoletano, che ha completamente rigettato al mittente le accuse: “Non penso, sinceramente. La mia scelta è stata fatta apposta: se avessi scelto un pezzo troppo grande, questo li avrebbe oscurati. Sarebbe stato troppo facile.” Polemica a parte, cerchiamo di capire meglio chi è Domenico Iervolino. Il giovane napoletano è in una band chiamata Thread, dove è anche cantante e compositore. Ultimamente, per le sue performance, ha ricevuto anche i complimenti del sindaco di Ottaviano, che lo ha definito un ‘ragazzo pieno di talento e una gioia per una piccola cittadina come Ottaviano.’





© RIPRODUZIONE RISERVATA