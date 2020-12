Domenico Iervolino, finalista All Together Now/ J-Ax: “Comincio ad amarti perché…”

Domenico Iervolino sarà, va detto un po’ a sorpresa ma certo meritatamente, uno dei finalisti che questa sera si contenderanno il premio da 50mila euro della terza edizione di “All Together Now”: il talent show musicale prodotto da Endemol Shine Italy e in onda stasera su Canale 5 vedrà infatti per l’ulti volta in gara il 22enne artista in erba originario di Ottaviano (Napoli) che alla vigilia non era dato certo tra i favoriti per arrivare fino in fondo. Prova ne sono state le critiche iniziali ricevute dal Muro Umano della trasmissione condotta da Michelle Hunziker, dopo che lo stesso Iervolino aveva partecipato senza successo all’edizione 2019 di “The Voice” nel team capitanato dal suo conterraneo Gigi D’Alessio. E al termine della sua esibizione, che l’ha visto cimentarsi con “In una notte d’estate”, storica hit della band de Le Vibrazioni, il Muro gli ha dato un punteggio di 76 più i 10 punti di bonus della scorsa volta. Nella giuria invece è stato molto lusinghiero e originale il giudizio di J-Ax: “Comincio ad amarti tanto: sei la persona più discontinua dei game show musicali” ha spiegato l’ex Articolo 31, confermando l’86 totale e affermando che Domenico manca di costanza solo nelle sue performance.

DOMENICO IERVOLINO, FINALISTA DI ‘ALL TOGETHER NOW’: “SENTO IL BISOGNO DI METTERMI IN PERICOLO”

Insomma, in attesa di conoscere l’esito della finalissima di “All Together Now” di questa sera, la figura di Domenico Iervolino si conferma tra le più talentuose ma allo stesso tempo capace di dividere nei giudizi, come peraltro aveva confermato Francesco Renga nella puntata delle semifinali quando aveva parlato di “un fuoco” che forse mancava nelle interpretazioni del cantante napoletano. E l’estroversa personalità del 22enne viene confermata anche dal diretto interessato che, in uno degli ultimi post apparsi sul suo profilo Instagram per festeggiare l’approdo all’atto finale del talent show, scrive: “Formidabile! Si, finale. Lo ammetto, spesso sento il bisogno di mettere in pericolo me stesso”. Un post criptico e certamente un po’ autocompiacente da parte di un artista che sa di avere delle doti rispetto a tanti altri aspiranti cantanti e che pare sia apprezzato non solo per la sua voce ma anche per una presenza scenica che fa breccia nella fanbase femminile. “Resterà pur qualcosa in questa strada” scriveva nella didascalia a margine di un’altra foto su Instagram: se sarà davvero così, lo scopriremo tra qualche ora…

