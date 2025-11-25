Domenico in lacrime per il post di Valentina: "Mi dispiace!" Lei attacca il Grande Fratello: "Mandato messaggio sbagliato!"

Nella puntata di ieri del Grande Fratello c’è stato spazio nuovamente per uno scontro a distanza tra Domenico D’Alterio e Valentina Piscopo. Domenico è venuto a conoscenza del lungo post sfogo della compagna. La donna ha ammesso di essere profondamente delusa e amareggiata dal suo comportamento, dal fatto che continui a divertirsi senza pensare a lei e soprattutto per non aver chiuso i rapporti con colei che le ha causato tanto fastidio (Benedetta Stocchi che non viene mai nominata) e la cui madre ha infangato tutti loto dicendo che non sono una vera famiglia.

Dopo aver letto il lungo sfogo di Valentina nella puntata di ieri in diretta del Grande Fratello Domenico è rimasto silenzio per poi provare a giustificarsi: “Simona, per l’ennesima volta io sto sempre a dire che questo, tutto questo, a me fa male.” E subito dopo Domenico è scoppiato a piangere per l’attacco di Valentina: “A me mi spiace però per me questo percorso è sempre stato, divertirmi e tornare dieci anni indietro con quel entusiasmo che mi manca tanto.”

Grande Fratello, scontro a distanza tra Valentina e Domenico: arriva la controreplica di lei: “Messaggio passato!”

Dallo studio e nello scontro a distanza tra Valentina e Domenico al Grande Fratello tutti si schierano con il 31enne campano dalla conduttrice Simona Ventura fino agli opinionisti la più dura nei confronti di Valentina è Cristina Plevani: “I 15 minuti di Andy Warhol sono fini lei continua ad andare contro Domenico e metterlo in cattiva luce. Anche perché lui non sta facendo nulla di male.” #grandefratello Valentina risponde alle accuse di Cristina pic.twitter.com/2DClYy8WU2 Marius, papà di Grazia Kendi al Grande Fratello: "Io assente? Ci sono sempre, ti amo"/ Lei scoppia a piangere — occhioallapenna (@simonabastiani) November 24, 2025

A questo punto via social Valentina è nuovamente intervenuta per dire la sua: “Il messaggio passato è sbagliato! Non sono assolutamente gelosa del percorso di Domenico. Io conosco lui in queste vesti! Ma degli atteggiamenti continui e ambigui vicino a Benedetta! Il fatto che non faccia stare lontano questa persona da lui!”