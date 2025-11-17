A "Storie di sera" interverrà Domenico Lanza: chi è lo "sceriffo" di Montefiorino, unico indagato per la sparizione della 31enne Daniela Ruggi

Ospite questa sera del salotto di “Storie di sera” – la trasmissione di Rai 1 condotta da Eleonora Daniela che replica il similare programma “Storie italiane” in onda ogni mattina -, Domenico Lanza è stato a lungo al centro dell’attenzione degli inquirenti e dei media per il giallo (ancora irrisolto) della sparizione della 31enne Daniela Ruggi dal piccolo comune di Montefiorino: un caso misterioso e per il quale Domenico Lanza risulta essere ancora oggi l’unico indagato, pur in assenza di reali prove emerse a suo carico in questi mesi di ricerche della donna scomparsa.

Al di là del caso di Daniela Ruggi – che abbiamo approfondito in un altro articolo che potete trovare tra queste stesse pagine -, qui vogliamo soffermarci sulla figura di Domenico Lanza: noto nell’area di Montefiorino con il soprannome di “sceriffo” per via della sua abitudine di girare in paese con uno cappello da cowboy, è stato tirato in mezzo al caso di Ruggi da alcuni testimoni che avevano raccontato di averlo visto in parecchie occasioni in compagnia della 31enne.

Fu lo stesso Domenico Lanza a confermare ai quotidiani e alle televisioni del rapporto di amicizia con la donna, mostrando durante una diretta di Pomeriggio 5 alcuni indumenti – tra i quali un paio di slip – appartenenti alla donna che conservava nel baule della sua automobile: proprio gli indumenti hanno fatto sorgere qualche dubbio agli inquirenti che hanno deciso di iscrivere Domenico Lanza nel registro degli indagati.

L’arresto di Domenico Lanza e il suo rapporto con Daniela Ruggi: è l’unico indagato per la sparizione

Circa un paio di mesi dopo la scomparsa di Daniela Ruggi, poi, c’è stata una svolta inaspettata nel momento in cui Domenico Lanza è stato arrestato: anche se inizialmente si pensava che fosse una mossa legata alla sparizione della 31enne, è stato poi chiarito che la ragione era legata al ritrovamento di alcune armi non denunciate all’interno della sua abitazione; caso che si è poi risolto con un patteggiamento a 18 mesi di reclusione – con pena sospesa – dato che si trattava di un’eredità del padre di Domenico Lanza, in larga parte completamente deteriorata.

D’altra parte, del suo rapporto con Daniela Ruggi, Domenico Lanza non ne ha mai fatto mistero, raccontando in più occasioni che si trattava solamente di un’amica alla quale prestava in diverse occasioni aiuto dal punto di vista economico e sociale: le avrebbe, infatti, offerto diversi pasti in un locale di Montefiorino, le avrebbe regalato un cellulare e diverse volte – ragione per cui aveva quegli indumenti nella sua auto – le avrebbe permesso di farsi la doccia a casa sua.

Quasi ovviamente, nel frattempo, Domenico Lanza si è sempre professato del tutto estraneo alla sparizione della donna e seppur ad oggi resti l’unico vero e proprio indagato, a suo carico non sono mai emerse prove concrete; mentre sono già parecchie – incluse quasi certamente quelle di questa sera nello studio di Eleonora Daniele – le sue denunce sul fatto che questa intera vicenda, nata da una semplice cortesia, gli si sia ritorta contro rovinandogli la vita.