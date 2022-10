Domenico Manzo/ A Chi l’ha visto? torna il caso del pensionato scomparso

La scomparsa di Domenico Manzo, pensionato 69enne sparito in circostanze misteriose in provincia di Avellino nel 2021, è un giallo intriso di domande senza risposta. Quale sia stata la sua sorte non è ancora chiaro e Chi l’ha visto?, che ha dedicato alla vicenda un ampio capitolo della sua sezione “Scomparsi”, torna sul caso nella puntata di questa sera. Un passato da muratore e due figli, Domenico Manzo viveva con loro a Prata di Principato Ultra e le sue tracce si sarebbero perse la sera dell’8 gennaio 2021. L’uomo si sarebbe allontanato a pidei dalla sua abitazione senza dare più notizie, con sé documenti e cellulare poi risultato spento.

Lisa Gabriele uccisa nel 2005, ex poliziotto in manette/ Arrestato 17 anni dopo

Una parte del tragitto compiuto da Domenico Manzo all’alba del mistero che ancora oggi avvolge il suo percorso sarebbe stata ripresa da una telecamera localizzata a circa 300 metri dalla sua casa. Nelle sequenze, riporta la trasmissione di Federica Sciarelli, si vede il pensionato che si incammina verso la stazione in direzione di un’area in cui si trova il ponte che attraversa il fiume Sabato. La scomparsa di Domenico Sabato sarebbe avvenuta durante la festa di compleanno della figlia, Romina, la stessa che, davanti alle telecamere, ha rivolto diversi appelli per ritrovarlo.

Raffaele Sollecito: "Morte Meredith? Amanda era presente"/ "Assolto ma mai risarcito"

Il giallo di Domenico Manzo a Chi l’ha visto?: un caso ancora irrisolto

Il caso di Domenico Manzo è ancora irrisolto e non si fermano gli interrogativi sulla sua sorte. 69 anni, un passato da muratore e due figli, il pensionato viveva a Prata di Principato Ultra (Avellino) e di lui si sono perse le tracce la sera dell’8 gennaio 2021, quando era in corso la festa di compleanno della figlia. Il 27 settembre scorso, Chi l’ha visto? ha riportato la notizia di nuovi interrogatori nell’ambito dell’inchiesta sulla scomparsa di Domenico Manzo, che tutti chiamano “Mimì“, con l’escussione di alcuni vicini e di un’amica della figlia del 69enne da parte dei Carabinieri. Quattro persone, riferisce ancora la trasmissione di Rai 3, risultano indagate, a vario titolo, per le ipotesi di sequestro di persona e false dichiarazioni al pm.

Meredith, pm Mignini: "Per gli Usa Amanda è pura"/ "Una vittima della perfida Europa"

Tra i nomi iscritti, si legge in un aggiornamento pubblicato da Chi l’ha visto? il 25 maggio scorso, anche quello della figlia di Domenico Manzo, indagata insieme a un’amica, alla madre e all’ex fidanzato di quest’ultima. Le ricerche del corpo di Domenico Manzo continuano e la vicenda appare ancora lontana dal dirsi conclusa. La figlia di Domenico Manzo ha ribadito più volte la sua posizione: “Sto facendo di tutto per sapere la verità. Mi dispiace di averlo fatto arrabbiare, avrei voluto dimostrargli di più il mio affetto“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA