Domenico Manzo scomparso: figlia e amica indagate/ “Mai avrei fatto del male a papà!”

Domenico Manzo scomparso: due indagati, anche la figlia

Tornano a riaccendersi i riflettori sul caso di Domenico Manzo, detto Mimì, l’uomo misteriosamente scomparso dalla provincia di Avellino oltre un anno fa. Del giallo se ne occuperà questa sera anche la trasmissione Chi l’ha visto dopo la recente svolta. Di Domenico, pensionato 69enne, si erano perse le tracce da Prata Principato Ultra l’8 gennaio 2021. Nei giorni scorsi è sopraggiunta una novità importante, ovvero l’iscrizione di due persone nel registro degli indagati. Si tratterebbe di due ragazze 21enni, rispettivamente la figlia Romina ed una amica di quest’ultima.

Il colpo di scena nelle indagini è arrivato dopo che la procura di Avellino aveva posto sotto sequestro diversi telefoni cellulari. La figlia Romina, come riferisce Fanpage.it, risulterebbe ora indagata con l’accusa di sequestro di persona e di falsa testimonianza al pubblico ministero mentre la sua amica di favoreggiamento nel sequestro e, anche lei, di falsa testimonianza al pm. Intanto, come riporta IrpiniaNews, la giovane figlia di Domenico Manzo avrebbe rilasciato una dichiarazione nella quale si dichiara del tutto estranea: “Sto male ed anche arrabbiata, mai avrei fatto del male a mio padre. Sono del tutto estranea, spero che tutto questo finisca al più presto. Ho fatto di tutto per trovare mio padre, voglio sapere la verità. Resto a disposizione dell’autorità giudiziaria, dirò sempre tutto quello che so”.

La scomparsa di Domenico Manzo durante la festa di compleanno della figlia

L’ultima volta che Domenico Manzo fu visto, era la sera dell’8 gennaio 2021, durante la festa per i 21 anni della figlia Romina. L’uomo 69enne era stato ripreso da una telecamera mentre si dirigeva verso una vecchia stazione ferroviaria in disuso, distante poche centinaia di metri dalla sua abitazione. L’attenzione degli inquirenti sarebbe concentrata proprio su quella festa di compleanno. Diversi testimoni avrebbero riferito che Mimì si sarebbe allontanato con la scusa di fumare una sigaretta ma non avrebbe più fatto ritorno.

Durante le indagini gli inquirenti avrebbero sentito più volte i figli dell’uomo scomparso ed altri residenti del piccolo centro in provincia di Avellino tra cui coloro che avrebbero preso parte alla festa. È possibile che durante quella serata accadde qualcosa che turbò enormemente Domenico Manzo? Dopo la sua scomparsa furono allertate le forze dell’ordine ed avviate le ricerche dell’uomo che andarono avanti per diversi giorni ma senza mai dare esito positivo.











