Domenico Manzo, scomparso nel 2021/ La vicina: “Era ubriaco, poi ho sentito urlare…”

Il caso di Domenico Manzo è tornato al centro de “La Vita in Diretta”, trasmissione di Rai Uno condotta da Alberto Matano e andata in onda nel pomeriggio di oggi, martedì 17 maggio 2022. L’uomo è scomparso da oltre un anno e la figlia Romina è indagata per il sequestro. Proprio ieri la giovane, sempre nel programma della rete ammiraglia di viale Mazzini, ha professato la sua innocenza, chiedendo di continuare a cercare la verità su suo padre. C’è però una donna che quell’8 gennaio 2021 ha visto Domenico Manzo prima che sparisse per sempre: lei sottolinea di avere sentito una ragazza urlare.

DOMENICO MANZO, PARLA UNA TESTIMONE: “HO VISTO MIMÌ CHE BARCOLLAVA”

Nel prosieguo de “La Vita in Diretta” è stata mostrata la testimonianza di Nunziatina, che, come detto, ha visto per ultima Domenico Manzo. Subito sembrava reticente a parlare: “Andate da un altro, andate dai figli. Non ho sentito niente”. Poi, si è aperta: “Ho visto che è sceso Mimì, erano le dieci meno dieci, e lui scendeva da sopra. Barcollava, non stava tanto bene… Aveva bevuto, ogni tanto si raddrizzava. A un certo punto è caduto. Era da solo. È passata una sola macchina. Non ho fatto in tempo a vedere chi era che urlava, era una ragazza”.

