Domenico Manzo, testimone: “Salì su un’auto”/ Poi ritratta: “Non l’ho visto salire…”

Il caso di Domenico Manzo, svanito nel nulla l’8 gennaio 2021, dopo la festa di compleanno della figlia Romina, in pieno coprifuoco, è stato trattato a “La Vita in Diretta”, trasmissione di Rai Uno condotta da Alberto Matano e andata in onda nel pomeriggio odierno. Una donna che abita vicino alla casa dell’uomo scomparso ha testimoniato: “Quella sera verso le 23 venne a trovarmi un uomo, Giuseppe Festa, per tutti Beppe, con due amici. Sono arrivati in auto, che poi hanno parcheggiato davanti a casa. Stavano facendo uso di droghe e li ho invitati ad andarsene. Dal balcone ho visto Mimì a piedi e l’ho visto salire spontaneamente sul sedile anteriore dell’auto di Giuseppe. Ho poi visto la macchina allontanarsi verso la stazione”.

Teoria della Grande sostituzione, cos'è/ Origini francesi per lo schema complottista

DOMENICO MANZO, PARLA GIUSEPPE FESTA: “LA TESTIMONE SI ERA INVAGHITA DI ME”

La mattina successiva alla sparizione di Domenico Manzo, Giuseppe “Beppe” Festa si sarebbe ripresentato a casa della donna, pregandola di negare che Mimì fosse salito a bordo della sua auto la sera prima. Dopodiché, però, questa testimone ha ritrattato, dicendo di avere mentito ai carabinieri solo per fare un torto a Beppe, il suo ex. Lo stesso Beppe su Rai Uno ha detto: “Avevo già denunciato questa donna per stalking, mi aveva danneggiato l’auto. Io ho 38 anni, lei ha 71 anni. Si era invaghita di me, sino a essere ossessionata. La sera della scomparsa di Mimì non ero in zona, la mia automobile era parcheggiata ad Avellino, a 15 chilometri dal luogo dell’accaduto. Lo testimonia il gps”.

LEGGI ANCHE:

Uomo trovato morto in Val di Fiemme, chi è/ Identità da tatuaggi? “Nome Giorgio o…”SiVinceTutto Superenalotto/ Estrazione numeri vincenti di oggi 18 maggio (220/2022)

© RIPRODUZIONE RISERVATA