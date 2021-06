DOMENICO MERLO E KATIA FERRARI, GENITORI MICHELE MERLO/ “Guardate il cielo stasera”

Domenico Merlo e Katia Ferrari chi sono i genitori di Michele Merlo?

Michele Merlo è morto per una leucemia fulminante da cui forse avrebbe potuto salvarsi se le cose fossero andate diversamente. Le polemiche rimangono e anche il doloro di due genitori che hanno dovuto dire addio al loro bambino, un giovane cantautore di 28 anni. Michele Merlo è morto nella tarda ora di ieri ma solo stamattina è stata diffusa la notizia della sua terribile tragedia da parte dei diretti interessati, proprio i genitori e, in particolare, il padre che proprio poco fa su Facebook ha invitato tutti a guardare il cielo per scorgere il figlio da questa sera: “Questa sera guardate tutti il cielo, troverete una STELLA, la più luminosa è Michele. Vi abbracciamo tutti, vi voleva un gran bene. Noi vi vogliamo un bene immenso. GRAZIE”. (Hedda Hopper)

Domenico Merlo e il suo ultimo saluto al figlio

Domenico Merlo e Katia Ferrari sono i genitori di Michele Merlo, il giovane cantante morto ieri sera in seguito a un’emorragia cerebrale dovuta a una leucemia fulminante. Fin da subito i genitori del cantante hanno chiesto a fan del figlio di pregare per lui, poiché fin da subito le sue condizioni sono apparse drammatiche: “I medici ci avevano detto che non c’era più nulla da fare per lui, che poteva lasciarci da un momento all’altro”, queste le parole di papà Domenico e mamma Katia, al capezzale del loro unico figlio. Nei giorni scorsi, raggiunto da Repubblica fuori dal reparto di rianimazione dove il figlio era ricoverato, Domenico Merlo ha ripercorso gli ultimi giorni di Michele: “Mercoledì sera è andato al pronto soccorso di Vergato in piena autonomia. Lamentava dei sintomi che un medico accorto avrebbe colto. Aveva una forte emicrania da giorni, dolori al collo e placche in gola, un segnale tipico della leucemia”. Il cantante, invece, è stato rimandato a casa con una cura antibiotica.

Domenico Merlo e Katia Ferrari: la morte dell’unico figlio

Michele Merlo, in arte Mike Bird, si è sentito nuovamente male nella serata di giovedì, quando il 28enne è stato soccorso all’interno dell’abitazione di Marzabotto. Arrivato in ospedale a Bologna, il giovane cantante era già in stato di incoscienza: “Il primo soccorso, nella serata in cui mio figlio è finito in ospedale, è stato condizionato da un medico non proprio professionale che non può fare quel tipo di interventi, non tiene la tensione quando è sotto stress”. Domenico Merlo ha concluso su Repubblica: “Non voglio puntare il dito contro nessuno. Mi interessa che certi errori non si debbano ripetere, se di errori si tratta. Che chi ha sbagliato così oggi non sbagli domani“. Mamma Katia Ferrari, invece ieri sera ha ringraziato Emma Marrone, coach del figlio ad Amici, per aver aperto il suo concerto di domenica all’Arena di Verona con una dedica speciale a lui: “Sono sicura che Miki ti ha sentito. Grazie”, ha scritto su Facebook.

