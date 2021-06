Domenico Merlo, padre Michele “Sporgeremo denuncia”/ “Molte ombre sulla sua morte”

Il dolore per la morte di Michele Merlo presto lascerà il posto alla voglia di fare chiarezza su quanto è successo. Chi conosceva il cantante ex di Amici sa bene che negli ultimi giorni lamentava dolori alla testa e alla gola tanto che il suo ultimo post su Instagram chiedeva addirittura aiuto per trovare una soluzione. Adesso a parlare del suo stato di salute e di quello che è successo ad un giovane di 28 anni morto forse per negligenza è il padre Domenico Merlo che in un’intervista rilasciata a Federica Orlandi per il Resto del Carlino, si è detto pronto a fare chiarezza sull’accaduto e anche su quello che è successo nelle ore precedenti alla morte del figlio avvenuta poi nel reparto di terapia intensiva dell’Ospedale Maggiore di Bologna in seguito a un’emorragia cerebrale causata da una leucemia fulminante. La sua morte poteva essere evitata oppure no? Questa è la domanda che attanaglia tutti e lui stesso ha già anticipato di aver dato mandato con i suoi avvocati per cercare la verità.

Federico Baroni "Michele Merlo voleva mollare"/ "Gli pesava dover apparire ma.."

Domenico Merlo, padre Michele Merlo, annuncia: “Sporgeremo denuncia, molte ombre sulla sua morte”

I genitori di Michele Merlo hanno fatto sapere in un comunicato ufficiale di aver deciso di “chiedere alla magistratura di svolgere le necessarie indagini al fine di verificare se vi siano stati errori e/o omissioni antecedenti al ricovero al Maggiore che abbiano determinato irreversibilmente la sorte del proprio figlio”. Sembra che già questa mattina sarà depositata la “denuncia necessaria per chiedere l’avvio delle procedure di sequestro della salma e delle cartelle cliniche”. Adesso le indagini faranno il resto portando a galla una verità che forse farà ancora più male di adesso.

