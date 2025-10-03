Domenico Modugno, chi era il grande artista di Polignano a Mare? La scomparsa nel 1994 all'età di 66 anni per un infarto

Simbolo di Polignano a Mare, dove è nato nel 1928, Domenico Modugno è stato uno degli artisti più apprezzati d’Italia, padre della musica leggera. Nella sua lunga e proficua carriera è stato autore di circa 230 canzoni, alcune delle quali di enorme successo, come “Nel blu dipinto di blu”, con la quale ha vinto il suo primo Festival di Sanremo nel 1958. Sono stati quattro, nella sua carriera, i Festival di Sanremo vinti, ma non è di certo l’unico successo della sua carriera straordinaria.

Marina Valdemoro Maino, chi è il compagno Salvatore Duccamelia / Un grande amore e la passione per i viaggi

Domenico Modugno, infatti, è stato anche tra gli artisti che hanno venduto più dischi in carriera: l’artista di Polignano a Mare è riuscito nel corso della sua straordinaria vita professionale a vendere oltre 70 milioni di copie. La sua canzone più celebre è ovviamente “Nel blu dipinto di blu”, anche conosciuta come “Volare”, verbo infinito che ripete proprio nel ritornello: il brano è il più eseguito al mondo dal 1958 a oggi, come riportato dai dati della SIAE.

Adriana Petrucci, chi è la moglie di Gianni Ippoliti / Un amore fatto con grande privacy

Domenico Modugno, come è morto: l’addio a 66 anni a Lampedusa

Nel corso della sua carriera, Domenico Modugno ha pubblicato 30 album, vincendo in quattro occasioni il Festival di Sanremo: nel 1958 e l’anno successivo, poi nel 1962 e nel 1966. Domenico Modugno è morto nel 1994: già nel 1991 aveva avuto un arresto cardiaco, poi nel 1994 ha subito un altro infarto che lo ha stroncato all’età di 66 anni, nella sua abitazione di Lampedusa. Nonostante l’addio prematuro, il mito di Domenico Modugno non è mai morto. Ancora oggi è uno degli artisti più imitati e apprezzati in Italia e nel mondo: questa sera il suo mito verrà celebrato a Tale e Quale Show.