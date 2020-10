Domenico Modugno/ Da Franca Gandolfi a Maurizia Calì e le battaglie legali del figlio Fabio Camilli

Domenico Modugno, chi è? Omaggio a Tale e Quale Show con Francesco Paolantoni

Toccherà a Francesco Paolantoni ricordare questa sera il grande Domenico Modugno sul palco di Tale e Quale Show 2020, a pochi giorni dalla notizia con cui si annuncia la vendita della casa appartenuta al cantante sull’Isola di Lampedusa, la casa dove si spense all’età di 66 anni per un arresto cardiaco. Ma chi era Domenica Modugno? Fascino irresistibile, ugola d’oro ma anche l’unico in grado di mettere insieme le sue potenzialità con la musica, alla regia e anche nella politica. Fascino irresistibile, ugola d’oro ma anche l’unico in grado di mettere insieme le sue potenzialità con la musica, alla regia e anche nella politica. Questo ha permesso a Domenico Modugno di essere uno dei più prolifici artisti della musica leggera italiana e non solo.

Domenico Modugno, dalla musica al cinema, dalla tv al teatro e alla politica

Con all’attivo 230 canzoni, un totale di 38 film per il cinema e ben 7 per la televisione, Domenico Modugno ha avuto modo di frequentare anche il teatro e condurre una serie di programmi televisivi. Inutile dire però che in tutto il mondo l’artista, quello che è stato definito il padre della musica leggera italiana, è noto per il brano Nel blu dipinto di blu cantando in diverse lingue e con diversi arrangiamenti e datato 1958. ‘Solo questo’? No se pensiamo che Modugno è uno dei due italiani che è riuscito a vendere i suoi dichi negli Usa senza doverli cantare in inglese. Al suo fianco c’è stata Franca Gandolfi, la moglie con la quale Modugno ebbe tre gigli ovvero Massimo, Marco e Marcello. A loro si aggiunse poi Fabio Camilli, figlio della balleria Maurizia Calì, dopo diciotto anni di battaglie legali con sentenza della Corte Suprema di Cassazione lo scorso anno.



