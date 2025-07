Furto choc presso la villa di Franca Gandolfi, moglie del compianto Domenico Modugno: indagini in corso e grande spavento per l’ex soubrette.

Un duro colpo per Franca Gandolfi, moglie del compianto Domenico Modugno; come racconta Leggo, nella giornata di ieri la sua abitazione situata nella presso l’Appia Antica è stata presa d’assalto da alcuni malviventi ancora non identificati e che avrebbero messo a segno un furto choc. La vedova del cantante non era in casa in quel momento ma fortunatamente a rendersi conto delle circostanze scabrose è stato il custode che tempestivamente ha dato l’allarme sollecitando l’intervento delle forze dell’ordine.

Purtroppo solo a fatto compiuto il custode della villa di Franca Gandolfi – moglie di Domenico Modugno – è riuscito a rendersi conto della situazione. Un furto choc per la vedova del compianto cantante dato che, stando alle prime ricostruzioni, sarebbe stata portata via dall’abitazione la cassaforte. Il danno economico e il valore degli oggetti non è stato ancora stimato o reso noto e sarebbero ancora in corso le indagini per risalire agli autori del furto.

Franca Gandolfi non ha ovviamente rilasciato dichiarazioni in merito, sicuramente scossa per quanto accaduto presso la sua abitazione; anche lei volto noto del mondo dello spettacolo come il compianto marito Domenico Modugno. E’ probabile che all’interno della cassaforte portata via dai ladri durante il furto di ieri – 23 luglio 2025 – fossero contenuti anche ricordi e oggetti appartenenti proprio allo storico cantautore e magari simbolici anche in relazione alla loro storia d’amore. Insieme dai primi anni ‘50, Franca Gandolfi e Domenico Modugno convolarono a nozze nel 1955 senza mai lasciarsi, fino alla triste scomparsa del cantautore nel 1994.