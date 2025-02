DOMENICO PADALINO È MORTO: MALORE IN STRADA A 49 ANNI

Il calcio pugliese è in lutto perché nella sera di sabato 1° febbraio 2025 Domenico Padalino è morto all’età di soli 49 anni per un malore improvviso che ha stroncato l’esistenza terrena dell’ex calciatore di Carovigno e Brindisi. Domenico Padalino, ai più conosciuto con il soprannome di Mimmo, si trovava in pieno centro proprio a Carovigno, località della provincia di Brindisi, quando si è accasciato a terra.

Vano ogni tentativo di soccorso per Domenico Padalino, che infatti è deceduto pochi minuti dopo il malore., lasciando attoniti tutti coloro che hanno assistito alla scena o siano passati da lì durante i purtroppo vani tentativi di assisterlo. Per Padalino il calcio era stata una grande passione, con risultati anche più che apprezzabili essendo arrivato a vestire la maglia del Brindisi, quindi una carriera di spicco nella zona.

Domenico Padalino, al termine della sua carriera calcistica, aveva avviato un’attività imprenditoriale nell’ambito della ristorazione a Torre Santa Sabina, che lo vedeva impegnato anche nella mensa scolastica. Sono stati quindi numerosi i messaggi di cordoglio alla famiglia, anche in occasione del funerale molto partecipato, perché il sorriso di Domenico Mimmo Padalino mancherà a tanti.