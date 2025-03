Domenico Pimpinella, chi è l’ex marito di Vanessa Gravina: la separazione nel 2021

Oggi pomeriggio, martedì 4 marzo 2025, va in onda su Rai 1 una nuova puntata de La volta buona con Caterina Balivo; tra gli ospiti in studio anche Vanessa Gravina, tra le protagoniste della soap opera Il Paradiso delle Signore nei panni di Adelaide di Sant’Erasmo. Volto amatissimo delle fiction e serie televisive, l’attrice ha vissuto importanti storie d’amore nella sua vita; in passato è stata legata per diversi anni all’attore Edoardo Siravo, successivamente ha vissuto una lunga relazione di 10 anni con l’ex marito Domenico Pimpinella.

L’ex marito di Vanessa Gravina è di professione manager nonché direttore generale dell’ENPAM, l’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Medici. La coppia, dopo un fidanzamento di circa 5 anni, si è sposata nel 2015, tuttavia il loro matrimonio si è interrotto nel 2021 con l’annuncio della separazione. In un’intervista concessa a Confidenze nel 2023, l’attrice aveva commentato la rottura pur non rinnegando la bellissima storia vissuta: “Ho sofferto. Avevo investito, con Domenico ci avevo creduto. È stato impegnativo. Ma si è trattato di una bella storia, durata 10 anni“.

Vanessa Gravina dopo la separazione: “Bisogna avere la forza di andare avanti“

Vanessa Gravina in poche occasioni si è lasciata andare a dichiarazioni in merito alla sua vita privata e a questioni sentimentali. Nel corso della sua vita, come raccontò nel salotto di Oggi è un altro giorno nel 2021, ha sempre avuto relazioni lunghe ed importanti in cui non si è affatto risparmiata, dando il meglio di sé: “L’amore richiede tante cose e questo mestiere toglie del tempo, ma ho sempre cercato di preservare la mia vita privata, poi non so se ci sia riuscita o meno, ma ce la metto tutta”.

In quel periodo raccontò di essere in una nuova fase della sua vita, maggiormente concentrata sul lavoro dopo la separazione dall’ex marito Domenico Pimpinella: “Potrei dare consigli ai giovani attori, ma dare consigli in amore credo sia un atto un po’ presuntuoso. Quando si capisce che un percorso si è esaurito, bisogna avere la forza di andare avanti”.