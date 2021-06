Domenico Pimpinella, ex marito Vanessa Gravina/ “Separati dopo il primo lockdown”

Domenico Pimpinella è l’ex marito di Vanessa Gravina. I due si sono conosciuti dopo la lunga relazione dell’attrice con il collega Edoardo Siravo e si sono sposati nel 2015, dopo un fidanzamento di due anni, con una cerimonia avvenuta nei pressi di una chiesa sconsacrata a Roma, davanti a cinquanta invitati. L’attrice ha annunciato la fine del suo matrimonio con il direttore generale della Fondazione Enpam lo scorso marzo, durante un’intervista a Repubblica: “Sono un po’ emozionata a parlarne, è la prima volta che lo dico: io e mio marito dopo dieci anni abbiamo deciso di separare le nostre strade. Una scelta meditata e sofferta per entrambi, maturata alla fine del primo lockdown”. E ha aggiunto: “Il legame che ci ha unito sopravvivrà in forme diverse. L’amore è un sentimento importante e merita rispetto, quando subisce una trasformazione, è coerente e rispettoso separarsi”.

GENITORI GELSOMINA VERDE/ Francesco: "Mio padre non ha retto la sua morte, mamma..."

Vanessa Gravina: la storia d’amore con Domenico Pimpinella

Il manager Domenico Pimpinella è stato direttore esecutivo dell’Auditorium Parco della Musica di Roma e ha ricoperto ruoli di rilievo per realtà come Sipra e PalaExpo. Ha insegnato presso la facoltà di economia dell’Università di Cassino, ma anche alla Sapienza e Tor Vergata. Dopo il matrimonio con Pimpinella, l’attrice Vanessa Gravina aveva parlato in diverse occasioni del marito: “Ho trovato un uomo di cui potermi fidare completamente, una persona perbene, con una coerenza a 360 gradi, e questo mi dà molta forza dal punto di vista affettivo”, abbia detto in un’intervista rilasciata al settimanale Visto. A dicembre 2019, ospite di Caterina Balivo a “Vieni da me”, la Gravina aveva detto: “Sono sposata con un uomo meraviglioso. Lui è stupendo, mi mette al centro di tutto. Ci ho messo tanto a trovare una persona che mi prendesse per quella che sono”.

LEGGI ANCHE:

GELSOMINA VERDE, SORELLA FRANCESCO/ "Voleva essere libera, ma è stata uccisa.."FRANCESCO VERDE, CHI È?/ Il fratello di Gelsomina Verde "Ho commesso dei reati, ma.."

© RIPRODUZIONE RISERVATA