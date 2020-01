Domenico Prezioso/ Video, Hold on lo spinge all’ultimo atto (Finale All Together Now)

Nessuna sfida per Domenico Prezioso, ma un accesso alla finale di All Together Now grazie al consenso pieno del Muro. 100 punti per un artista promettente, che gli hanno permesso di superare il primo scoglio del programma e diventare uno dei primi finalisti immediati. Un’approvazione ricevuta all’inizio dello scorso dicembre, quando Prezioso è stato consacrato come primo finalista del programma. Merito della sua esibizione in Hold On (I’m coming) di Tom Jones e anche di quell’originalità nel vestire che non è passato inosservato ai giurati. “Mia moglie l’ho persa dieci anni fa… ma non in senso negativo”, ha svelato Domenico prima di rivelare che si tratta di una separazione. Nessun nuovo amore in vista, un no assoluto da parte del concorrente. “Meno male che hai perso sta moglie che ti impediva di cantare”, ha aggiunto invece Iva Zanicchi, complimentandosi con il look. A detta della giudice, molto simile a quella di J-Ax. Complimenti profusi anche da parte di Cristiano Malgioglio, felice di vedere un concorrente ultrasessantenne pronto a sfidarsi nel mondo della musica. Clicca qui per guardare il video di Domenico Prezioso.

Domenico Prezioso, Finale All Together Now: l’appoggio dei suoi fan

Domenico Prezioso, detto Mimmo, non ha deluso gli ammiratori che lo hanno sostenuto nel corso di All Together Now. Dopo aver scatenato l’intera giuria con la sua ultima esibizione, adesso tutta l’attenzione è verso l’ultima fase del programma. Domenico riuscirà a portare a casa una vittoria certa oppure verrà oscurato dagli altri semifinalisti ancora in gara? Persino Michelle Hunziker si è meravigliata dei 100 punti ottenuti grazie al Muro, anche se ha notato che il rapper Space One è stato fra gli ultimi ad alzarsi. “La vita inizia a 60 anni, non più a 40 anni”, ha sottolineato Domenico prima di scoprire di essere arrivato dritto alla finale. “Non appena ha attaccato la prima frase, io mi sono subito alzato. Ho dato una botta qua… ho il tunnel carpale che mi fa un male. Mi ha rovinato anche il dito. Comunque sono molto felice, mi hai riscaldato il sangue”, ha detto invece un’entusiasta Cristiano Malgioglio. “Quando sei arrivato tutto vestito di nero, parlando di aver perso la moglie, sembrava che avresti confessato un omicidio in stile Un giorno in pretura. La moglie non ce l’hai più, ma stasera ti porti a casa Iva”, ha detto in modo simpatico J-Ax.

© RIPRODUZIONE RISERVATA