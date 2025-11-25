Domenico D'Alterio si sfoga in un confessionale dopo il nuovo messaggio della fidanzata Valentina al Grande Fratello 2025

Dopo qualche settimana di silenzio, Valentina Piscopo, compagna di Domenico D’Alterio, è tornata a sfogarsi sui social, accusando il gieffino di continuare a non portarle rispetto nella Casa del Grande Fratello e di continuare a rimanere vicino a Benedetta Stocchi. Un messaggio questa volta criticato da tutti perché ritenuto senza particolare fondamento, visto che Domenico non sta facendo nulla di male e, anzi, si sta solo divertendo insieme ai suoi amici.

Dalla sua parte si sono schierate anche Sonia Bruganelli e Cristina Plevani, che in studio hanno poi incoraggiato Domenico a continuare il suo percorso. Lui, però, è scoppiato in lacrime e, finita la puntata, si è sfogato in confessionale, dicendosi stupito di questo nuovo messaggio di Valentina.

Domenico D’Alterio si sfoga dopo il messaggio di Valentina al Grande Fratello 2025 e arriva anche la battuta di Benedetta Stocchi

“È ripetitiva, – ha esordito Domenico D’Alterio in un confessionale mostrato nel daytime di oggi 25 novembre su Canale 5 – dice le stesse cose da due messi e questa settimana non ho fatto nulla.” Così ha continuato, dicendosi certo di sé stesso e del percorso che sta facendo: “Io penso che il mio l’ho sempre fatto, mi sono sempre caricato di responsabilità. Ad oggi, quel post che ha scritto arriva come una doccia fredda. Io spero che ritroverà poi la mia famiglia“, ha quindi concluso. Anche Benedetta Stocchi, in un confessionale post puntata, ha commentato il nuovo messaggio di Valentina, senza tuttavia sbilanciarsi troppo: “Forse cerca di ostacolarlo? Perché? Gli piacerà scrivere…”, è stata la battuta sarcastica della gieffina, chiaramente una frecciatina alla compagna del gieffino.

