Dominik Fischnaller, diretta slittino/ Streaming video tv: per la medaglia (Olimpiadi Pechino 2022)

DIRETTA SLITTINO, DOMINIK FISCHNALLER: SPERANZA ORO PER L’ITALIA ALLE OLIMPIADI PECHINO 2022

Le speranze di medaglia per l’Italia viaggeranno veloci con la diretta della gara di slittino maschile grazie a Dominik Fischnaller, che alle Olimpiadi Pechino 2022 proverà a conquistare quel posto sul podio olimpico che quattro anni fa a Pyeongchang gli era sfuggito per la miseria di due millesimi di secondo. L’appuntamento presso lo Yanqing National Sliding Centre inizierà alle ore 12.30 italiane, quando scatterà la terza manche, mentre alle ore 14.15 comincerà la quarta e decisiva manche che assegnerà il titolo olimpico dello slittino singolo, gara cominciata con le prime due manche ieri e che vede al momento Dominik Fischnaller al terzo posto.

MEDAGLIERE OLIMPIADI PECHINO 2022/ Diretta classifica risultati: Lauzi in finale!

Il meccanismo della gara è piuttosto semplice: alle Olimpiadi lo slittino singolo prevede ben quattro manche, divise su due giorni; si fa la somma dei tempi e naturalmente il migliore conquisterà la medaglia d’oro. Nella quarta manche l’ordine di partenza sarà rovesciato rispetto alla classifica delle prime tre discese, dunque gareggerà per ultimo chi sarà al comando e al termine della sua prestazione sapremo tutta la verità sulle speranze di medaglia per Dominik Fischnaller, con un pensiero per suo cugino Kevin, purtroppo assente perché risultato positivo al Covid proprio a ridosso della gara.

Italiani in gara Olimpiadi invernali Pechino 2022/ Gli Azzurri oggi 6 febbraio

DIRETTA DOMINIK FISCHNALLER A STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LO SLITTINO

La diretta tv della gara di slittino singolo maschile con Dominik Fischnaller alle Olimpiadi Pechino 2022 sarà garantita sui canali della Rai (possono essere Rai Due e Rai Sport + HD) in chiaro per tutti e sui canali di Eurosport, riservati però agli abbonati Sky o DAZN. La diretta streaming video sarà garantita rispettivamente da Rai Play oppure Discovery +. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING RAI PLAY

DOMINIK FISCHNALLER, DIRETTA SLITTINO: RISULTATI E CONTESTO

La diretta dello slittino singolo maschile vedrà dunque Dominik Fischnaller a caccia del podio: come abbiamo già spiegato, questa gara che metterà in palio alle Olimpiadi Pechino 2022 il titolo di una gara di immensa tradizione è già cominciata ieri, con le prime due manche. Dominik Fischnaller è attualmente terzo con un ritardo di 304 millesimi di secondo dal leader, che è il tedesco Johannes Ludwig, mentre in seconda posizione c’è l’austriaco Wolfgang Kindl, staccato di appena 39 millesimi dal leader. La minaccia più insidiosa è rappresentata dal tedesco Felix Loch, quarto a 78 millesimi da Fischnaller.

MEDAGLIERE OLIMPIADI PECHINO 2022/ Diretta risultati classifica: Italia con 2 argenti

Nato a Bressanone il 20 febbraio 1993, Dominik Fischnaller vanta tre medaglie di bronzo ai Mondiali; due ori, un argento e due bronzi agli Europei; dodici vittorie in Coppa del Mondo, con il secondo posto finale nella classifica della stagione 2019-2020 come migliore risultato complessivo. Manca la medaglia olimpica: nel 2018 la beffa fu atroce, quarto a due millesimi dal bronzo nonostante il record della pista nella quarta manche, pagando le due prime manche sotto tono. Stavolta la prima giornata è andata molto meglio, si può sognare…



© RIPRODUZIONE RISERVATA