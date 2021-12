Dominique Devenport/ Chi è l’attrice di “Sissi”: fidanzata o single?

Chi è Dominique Devenport?

Dominique Devenport è Sissi nella serie evento in onda a partire da oggi su Canale 5. Nata a a Lucerna, in Svizzera, da padre del Wisconsin (Stati Uniti) e da madre elvetica, la 29enne attrice e ballerina è da considerarsi un’interprete relativamente inesperta, almeno per ruoli così di primo piano. Ad ammetterlo è stata lei stessa in un’intervista a Vanity Fair: “Come ho ottenuto il ruolo? Un colpo di fortuna. Ho raccontato a un amico che mi immedesimavo molto in Sissi senza sapere che lui, il giorno dopo, avrebbe incontrato la direttrice del casting della serie. Così ha fatto il mio nome. Quando ho avuto la parte, un po’ mi sono preoccupata: si prendevano una bella responsabilità ad affidarsi a un’attrice relativamente inesperta…“.

Certo, la Devenport può dire anche di aver preso parte a “Treno di notte per Lisbona” con Jeremy Irons, ma è onesta: “Me lo chiedono tutti, ma in quel film pronunciavo una sola battuta. È stata una bella esperienza, ma non ho potuto imparare molto“.

Dominique Devenport è Sissi nella serie tv: nella vita è fidanzata?

Ma quali sono state le tappe che hanno portato Dominique Devenport ad essere ciò che è oggi? “A Lucerna ero in un coro, perché mi è sempre piaciuto cantare. Un giorno a 10 anni per un’opera lirica cercavano due bambine per interpretare le sorelle della protagonista: dovevo solo correre in palcoscenico un paio di volte, ma mi è piaciuto tantissimo e ho cominciato a fare teatro. Alla fine ho deciso di fare l’attrice e ho studiato recitazione alla Otto Falckenberg Schule di Monaco“. La bellezza disarmante di questa novella Sissi porterà certo molti telespettatori a porsi qualche domanda sul suo status sentimentale. Cosa dice il gossip sul suo conto? Purtroppo questa curiosità è destinata a rimanere inappagata. Non si sa molto della vita personale della giovane attrice. Non è quindi chiaro se Dominique Devenport sia attualmente fidanzata, e in questo senso il suo profilo Instagram non fornisce alcun dettaglio aggiuntivo.

