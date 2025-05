Diventato famoso (almeno, a livello mediatico e televisivo) dopo aver pronunciato il recentissimo “habemus papam” con cui ha consegnato ai fedeli la figura di Papa Leone XIV, il protodiacono Dominique Mamberti è stato tra i grandissimi assenti della cerimonia di intronizzazione che si è tenuta nella mattinata di oggi, costretto a saltare il secondo appuntamento importante della sua carriera ecclesiastica a causa di un malore che l’avrebbe improvvisamente colto: attualmente, infatti, il protodiacono Dominique Mamberti risulta essere ricoverato in ospedale e alla cerimonia di intronizzazione – ve ne avevamo parlato già in quest’altro articolo – è stato sostituito dal nunzio apostolico di Damasco, il cardinale Mario Zenari.

Zelensky incontra Papa Leone XIV “importante per finire la guerra”/ “Ucraina grata per negoziati in Vaticano”

Allo stato attuale – ed ovviamente a fronte di eventuali aggiornamenti nelle prossime ore non mancheremo di farveli avere il più tempestivamente possibile – non si sa nulla delle condizioni del protodiacono Dominique Mamberti: le uniche notizie certe riguardano il fatto che il malore l’avrebbe colto improvvisamente e che attualmente sarebbe ricoverato in ospedale, probabilmente al Gemelli di Roma; mentre non sappiamo se il malore sia legato a una malattia con la quale combatte da tempo, oppure a un episodio improvviso e imprevedibile.

Anello del Pescatore di Papa Leone XIV: com'è fatto/ Foto e video: la consegna durante l'intronizzazione

Chi è il protodiacono Dominique Mamberti: nato in Marocco, per il Pontefice si è occupato dei rapporti esteri

Finito al centro del concitato ed emozionante momento del Conclave 2025, il protodiacono Dominique Mamberti è stato il primo ad annunciare all’enorme folla di fedeli in Piazza San Pietro l’inizio del nuovo “regno” papale di Leone XIV; mentre oggi il suo compito sarebbe dovuto essere quello di suggellare definitivamente l’inizio del pontificato, partecipando all’intronizzazione di Prevost, consegnandogli il consueto Pallio papale che cingerà le sue spalle per i prossimi anni.

Cardinale Koch "Preoccupato per come Papa Leone XIV è utilizzato in Germania"/ "Attenzione a tema sinodalità"

Nato a Marrakech nel 1952, Dominique Mamberti ha frequentato il Pontificio Seminario Francese a Roma, diventando sacerdote nel 1981: negli anni, il suo ruolo è stato soprattutto diplomatico – tra missioni in Algeria, Cile, New York e Libano – e nel 2002, per volere di Papa Giovanni Paolo II, è stato eletto arcivescovo di Sagona e nunzio apostolico in Sudan; mentre sia Papa Benedetto XVI sia Papa Francesco l’hanno incaricato dei rapporti del Vaticano con gli altri Stati.