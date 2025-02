Oggi pomeriggio a Verissimo ci sarà Caroline Darian, la figlia di Dominique Pelicot: chi è? E’ l’uomo che poche settimane fa, lo scorso mese di dicembre è stato condannato a venti anni di carcere, accusato di aver stuprato la moglie Gisèle Pelicot, ma soprattutto di averla fatta violentare a ripetizione per dieci anni da una serie di uomini, dopo averla drogata.

Dominique Pelicot ha 72 anni, a vederlo sembrerebbe un uomo come tutti gli altri, ma per diversi anni ha nascosto un terribile segreto fino a che la moglie non ha avuto i primi sospetti, per poi denunciarlo e scoperchiare un vero e proprio vado di pandora degli orrori. Ma c’è di più perchè Dominique Pelicot, una volta salito alla ribalta delle cronache, è risultato essere associato ad altri due casi di cronaca nera.

DOMINIQUE PELICOT CHI E’? IL SUO NOME COLLEGATO AD UNO STUPRO E AD UN OMICIDIO?

Lo scorso 30 gennaio 2025 l’uomo è stato infatti interrogato a Nanterre in merito ad un possibile coinvolgimento dello stesso in due casi di tentato stupro nonché di una violenza sessuale e omicidio. Gli episodi risalirebbero entrambi ad una trentina di anni fa, agli anni ’90, e le autorità non sono mai riusciti a risolverli.

Dominique Pelicot era stato già incriminato per i due episodi due anni fa circa, alla fine del 2022, ma le indagini non avevano fatto ulteriori passi in avanti, seppur nel 2023 lo stesso uomo avesse confessato il tentato stupro, incastrato dal dna. Ha però sempre negato di essere responsabile dell’omicidio, ma la polizia si dice convinto che i due casi siano in realtà collegati, e anche se non ci sono delle prove, la modalità del crimine sarebbe la stessa, quindi la mano si presuppone sia identica.

DOMINIQUE PELICOT CHI E’? I DUE COLD CASE DEGLI ANNI ’90

L’avvocato di Dominique Pelicot ha precisato che il suo cliente “non è un assassino”, ma nel frattempo gli accertamenti proseguono e chissà che alla fine non si venga a scoprire che realmente il marito di Gisele sia il responsabile anche di un efferato omicidio, oltre che di uno stupro e di un tentato. Il primo caso risale al 4 dicembre 1991, quando Sophie Narme, una giovane di 23 anni, venne trovata senza vita a Parigi: era un agente immobiliare e aveva dato appuntamento in un appartamento ad un potenziale acquirente, per poi essere aggredita, immobilizzata e poi drogata.

Dopo di che era stata violentata e uccisa brutalmente, strangolata con una cintura. Il secondo caso avvenne invece l’11 maggio del 1999, e anche in questo caso fu un’agente immobiliare la vittima: una 19enne venne aggredita a Villeparisis, quindi spogliata, immobilizzata e drogata. Fortunatamente la ragazza si era ripresa ed era riuscita a scappare, per poi nascondersi. Entrambi i casi sono rimasti irrisolti visto che il potenziale acquirente dell’appartamento aveva fornito un falso nome: che sia stata opera di Dominique Pelicot? Vedremo se emergeranno ulteriori dettagli dalle risultanze delle indagini nelle prossime settimane.