Dominique Zoida, chi è il compagno di Katherine Kelly Lang/ “Abbiamo un rapporto…”

Chi è Dominique Zoida, il compagno di Katherine Kelly Lang

Dominique Zoida è il compagno dell’attrice Katherine Kelly Lang nota per il ruolo di Brooke in Beautiful. Katherine Kelly Lang ha alle spalle due matrimoni. Tutti e due terminati. L’attrice si è sposata per la prima volta con Skott Snider nel 1989, con il quale ha divorziato nel 1995. Con lui ha avuto due figli: Jeremy Skott, nato nel 1990, e Julian, nato nel 1992. Entrambi hanno preso parte nella soap opera quando erano piccoli. Nel 1997 Katherine diventa mamma per la terza volta di Zoe Katrina, che oggi è una cantante. La figlia avuta dal regista italiano Alex D’Andrea che ha sposato a luglio dello stesso anno. Dopo quindici anni di matrimonio i due decidono di divorziare.

Oggi l’attrice è felice accanto a Dominique Zoida, direttore marketing della rete CBS che produce proprio la soap opera statunitense. La loro relazione è andata a finire sotto i riflettori a causa della differenza di età tra i due. Si portano 16 anni: lei ha 59 anni e lui 44 anni. Nonostante questo, i due sono molto uniti e felici. In un’intervista a Vanity Fair parlando del loro primo incontro, Katherine aveva dichiarato: “A Beautiful hanno creato una squadra di triathlon e io ci sono entrata. Dom era già un triatleta da Ironman e lavorava alla CBS. La squadra di triathlon della CBS gli ha chiesto di allenare entrambe le squadre… È così che ci siamo conosciuti. Stiamo insieme dal 2013”.

Katherine Kelly Lang e la differenza d’età con Dominique Zoida: “Non vedo cosa ci sia di male…”

Katherine Kelly Lang e il compagno Dominique Zoida sono molto affiatati. In un’intervista a Vanity Fair parlando del loro rapporto, Katherine aveva rivelato: “Abbiamo un rapporto alla pari e siamo molto innamorati. Ci piace fare tutto insieme, siamo anche amici. Abbiamo tanti punti in comune. Siamo estremamente compatibili. Siamo due entusiasti e desideriamo creare tante cose insieme”. Katherine Kelly Lang è stata presa di mira dalla stampa per il fatto di aver scelto un compagno più giovane ma è stata proprio lei stessa poi a replicare: “Non vedo cosa ci sia di male a stare con un uomo molto più giovane. Non mi piace il termine ‘toy boy’ anche perché la sua carta d’identità dirà pure che è più giovane di me, ma il suo cervello dice l’opposto: lui è quello ‘vecchio’ della coppia”.

Ma come si sono conosciuti? A rivelare qualche dettagli ci ha pensato proprio Dominique che ha detto: “Lavoriamo entrambi alla CBS. Io dirigo il marketing, ma ci siamo conosciuti grazie a un’attività fuori dall’azienda: siccome sono appassionato di triathlon, mi era stato chiesto di allenare la squadra di “Beautiful”. Un giorno, durante l’allenamento, dal gruppo si levò una voce: ‘Fai forse anche il personal trainer? Mi daresti lezioni private?’. Tutti si silenziarono di colpo: era lei. Abbiamo iniziato a frequentarci e dopo tre mesi vivevamo già assieme”. Parlando del futuro però la coppia al momento non ha alcuna intenzione di pensare al matrimonio. “Non serve: Dom e io siamo già sposati nei nostri cuori. Stiamo insieme da sette anni, siamo una squadra”, ha dichiarato l’attrice.











