Dominique Zoida, compagno di Katherine Kelly Lang/ 3 figli e 2 nipoti per Brooke

Dominique Zoida, Jeremy Skott Snider, Zoe Katrina D’Andrea, Julian Snider sono il compagno e i figli Katherine Kelly Lang, la Brooke Logan di Beautiful ospite di “Verissimo – Le Storie” di Silvia Toffanin su Canale 5. L’attrice americana sarà in collegamento per celebrare i 30 anni dalla prima puntata della soap opera campione d’ascolti di Canale 5. Se in Beautiful l’attrice ha avuto per lo più un unico grande amore, per intenderci Ridge Forrester, nella vita privata la bella e brava Katherine è stata sposata due volte. La prima volta con Scott Snider, un amore da cui sono nati i primi due figli Jeremy e Julian. Successivamente dal 1997 al 2014 è stata legata a ad Alex D’Andrea, produttore cinematografico italo-americano, da cui è nata la figlia Zoe Katrina D’Andrea che recentemente l’ha resa nonna per la seconda volta. A raccontarlo è stata proprio l’attrice che, al settimanale Oggi, ha rivelato: “sono felicissima anche se il virus ha reso la gravidanza di mia figlia Zoe un po’ avventurosa”. Non solo nonna e attrice di successo, visto che Katherine è felicemente innamorata di Dominique Zoida, il compagno conosciuto proprio durante un impegno di lavoro.

Katherine Kelly Lang compagno: chi è Dominique Zoida?

Dopo due matrimoni e tre figli, Katherine Kelly Lang ha ritrovato la felicità tra le braccia di Dominique Zoida, un uomo che ha 16 anni in meno di lei. Se per la stampa Dominique non è altro che un toy boy per via della differenza di età, l’attrice di Beautiful non la pensa affatto così: “non vedo cosa ci sia di male a stare con un uomo molto più giovane. Non mi piace il termine ‘toy boy’ anche perché la sua carta d’identità dirà pure che è più giovane di me, ma il suo cervello dice l’opposto: lui è quello ‘vecchio’ della coppia”. La Brooke Logan di “Beautiful” ha presentato il compagno proprio negli studi di Domenica Live da Barbara d’Urso. Ma come si sono conosciuti i due piccioncini? A rivelare qualche dettagli ci ha pensato proprio Dominique che ha detto “lavoriamo entrambi alla CBS. Io dirigo il marketing, ma ci siamo conosciuti grazie a un’attività fuori dall’azienda: siccome sono appassionato di triathlon, mi era stato chiesto di allenare la squadra di “Beautiful”. Un giorno, durante l’allenamento, dal gruppo si levò una voce: ‘Fai forse anche il personal trainer? Mi daresti lezioni private?’. Tutti si silenziarono di colpo: era lei. Abbiamo iniziato a frequentarci e dopo tre mesi vivevamo già assieme”. Parlando del futuro però la coppia al momento non ha alcuna intenzione di pensare al matrimonio. “Non serve: Dom e io siamo già sposati nei nostri cuori. Stiamo insieme da sette anni, siamo una squadra” – ha detto l’attrice che, parlando anche della differenza di età, ha precisato – “non è mai stato un problema, non sono gelosa. Siamo felici ed è l’unica cosa che conta”.



