Domitilla Bertusi, chi è la moglie di Luca Dotti/ Lei lavora nel campo della grafica, lui…

Luca Dotti carriera: dalla grafica alle mostre fotografiche

Luca Dotti è il secondogenito di Audrey Hepburn, nato dal matrimonio della star con lo psichiatra italiano Andrea Dotti. Nel corso della sua vita ha intrapreso una carriera molto diversa da quella dei genitori. Il figlio dell’attrice ha studiato grafica per ben 20 anni. Attualmente vive con la moglie Domitilla Bertusi e i tre figli.

Francesca Fagnani: “Salvini simpatico e mai arrogante”/ “Non ha posto condizioni: umanamente mi ha sorpreso”

Successivamente, ha studiato fotografia a Parigi divenendo un professionista del settore a livello internazionale. Le sue foto sono state esposte in prestigiosi mostre in tutto il mondo. Insieme al fratello maggiore, Sean Ferrer, si è impegnato in diverse iniziative come libri e progetti a sostegno dell’UNICEF.

Luca Dotti vita privata: chi è la moglie Domitilla Dotti

La vita privata di Luca Dotti è avvolta da un alone di mistero. Il figlio di Audrey Hepburn ha sempre mantenuto il riserbo sulle questioni legate alla sua famiglia. E’ sposato con Domitilla Bertusi che lavora come suo marito nel campo della grafica; della donna, però, non si sa nulla a parte questo dettaglio.

Malattia Audrey Hepburn: com'è morta/ Gli ultimi mesi insieme al compagno Robert Wolders

La coppia ha avuto tre figli, di cui una delle quali si chiama Alice. Meno riservato invece sulla sua mamma di cui, al Corriere della Sera, ha svelato dettagli inediti: “Non la divertiva parlare di Hollywood, raccontava, invece, molto della guerra. Il succo delle sue storie era che, dopo avere rischiato di morire, non temeva niente. Allo scoppio del conflitto, nella convinzione di mettersi al sicuro, si era rifugiata con mia nonna ad Arnhem, una città olandese alla frontiera con la Germania. In realtà si rivelò la scelta peggiore. Per decenni non ha acquistato prodotti tedeschi. La prima Volkswagen Golf è arrivata a casa negli anni 80″ ha raccontato Dotti sulla star.

Nina Soldano, dall'addio choc a Un posto al sole al ritorno/ Polemiche e retroscena: cosa accadde nel 2021

© RIPRODUZIONE RISERVATA