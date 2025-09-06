Chi è Domiziano, il figlio di Floriana Secondi? Nato nel 2007, ha un rapporto speciale con la mamma nonostante le loro differenze

Floriana Secondi, vincitrice della terza edizione del Grande Fratello, è mamma di Domiziano, un ragazzino nato nel 2007 dal primo matrimonio di Floriana con Mirko Santini. La ex protagonista del GF è mamma solamente di Domiziano, dopo aver subito un aborto spontaneo dopo essere rimasta incinta di Daniele Pompili. Dunque, c’è solamente un figlio nella vita di Floriana Secondi, tanto che la ex barista lo ha sempre definito “la mia emozione, ma anche il mio più grande amore”. Un legame speciale il loro che prosegue anche oggi che Domiziano è praticamente alla soglia dell’età da adulto: il ragazzo, dopo la separazione dei suoi genitori, è cresciuto con la mamma alla quale è sempre stato molto legato.

Domiziano, il figlio di Floriana Secondi, è completamente diverso dalla mamma per stessa ammissione dell’ex concorrente del Grande Fratello, che ha raccontato qualche tempo fa: “Tante volte si vergogna di me, io e lui siamo diversissimi, siamo opposti. Mio figlio è troppo serio, è nato vecchio”. Un carattere dunque diverso da quello della mamma che invece è espansiva, ama circondarsi di persone e far festa: nonostante le loro diversità, però, i due hanno sempre avuto un rapporto unico che prosegue ancora oggi.

Domiziano, chi è figlio di Floriana Secondi: la rivelazione shock a Belve

Parlando con Francesca Fagnani a Belve, Floriana Secondi ha rivelato di aver portato il figlio Domiziano da un esorcista. Il motivo lo ha spiegato proprio l’ex Grande Fratello: “A tre anni mi diceva che l’erba sono i capelli del mondo. Allora io l’ho portato dell’esorcista, ero spaventata, non mi sembravano discorsi normali. Una volta mi ha detto che era un angelo e che dal cielo mi vedeva piangere. Il parroco mi ha detto che era già adulto”. “Ha un’anima bellissima, è un ragazzo intelligente, di classe, elegante. Non so perché gli sono capitata io come mamma” ha raccontato ancora Floriana Secondi parlando del figlio.

