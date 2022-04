Domiziano, chi è figlio Floriana Secondi/ “Il mio amore”: i problemi di bullismo e…

Tanti dolori nel proprio passato, e la continua voglia di sbarcare il lunario prima di diventare famosa grazie a una indimenticabile edizione del “Grande Fratello” nel 2003: ma, oggi, pure tanta felicità, la consapevolezza di essere cambiata e di aver imparato dai propri errori, senza contare il fatto di essere tornata in auge sul piccolo schermo grazie a “L’Isola dei Famosi”: è una Floriana Secondi a tutto tondo quella che si racconterà questo pomeriggio a “Verissimo” nel salotto di Silvia Toffanin e dove inevitabilmente parlerà di quelli che sono i due amori della sua vita.

Infatti, nel corso della sua esperienza sull’isola più spiata del mondo, hanno avuto modo di farsi conoscere dal grande pubblico non solo Angelo, il compagno dell’ex gieffina, ma anche suo figlio Domiziano. Ma cosa sappiamo del ragazzino che, comunque, già da tempo compariva negli scatti social della mamma e che ha fatto emozionare molti quando l’ha spronata ad andare avanti e a tirare fuori la sua grinta durante un momento di difficoltà nel reality show? Nato nel luglio 2007 dal primo matrimonio di Floriana con Mirko Santini, oggi Domiziano ha 14 anni ed è di fatto non solo il primogenito della 44enne romana ma anche il suo unico figlio dal momento che la donna ha avuto un aborto spontaneo dopo essere rimasta incinta di Daniele Pompili.

DOMIZIANO SANTINI, CHI E’ IL FIGLIO DI FLORIANA SECONDI: NATO DAL MATRIMONIO CON…

“Ciao mamma, mi manchi ma sono felice e orgoglioso di te e di questa esperienza che stai facendo” diceva Domiziano nel video-messaggio inviato alla donna prima che fosse eliminata dal programma: parole semplici ma d’effetto che avevano fatto commuovere la naufraga, mostrando anche come per lei il vero punto fermo della sua vita sia quel figlio avuto tanto tempo fa quando era oramai diventata già un personaggio noto. Non è un mistero che, anche adesso che sta assieme ad Angelo da sette anni, la persona più importante per lei sia quell’adolescente che aveva preso davvero a cuore la sua partecipazione a “L’Isola” e che ha fatto di tutto perché non mollasse e continuasse nella sua nuova avventura televisiva.

“Lui è la mia emozione e anche il mio amore più grande” aveva avuto modo di dire in passato mamma Floriana, confessando anche Domiziano è stato frutto dell’amore col suo ex marito Mirko, a detta della donna “l’uomo che ho amato di più, lo conoscevo fin da bambino”. Del ragazzo, che questa estate si appresta a compiere 15 anni, sappiamo anche è stato purtroppo vittima di alcuni episodi di bullismo. Ospite di una puntata di “Storie Italiane”, la 44enne aveva raccontato che Domiziano era stato oggetto della cattiveria di alcuni suoi compagni di classe e a volte anche di atteggiamenti violenti che l’avevano costretto a cambiare scuola.

