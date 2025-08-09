Domiziano è il figlio di Floriana Secondi, nato dalla relazione con Mirko Santini. L'ex gieffina ha raccontato tutte le difficoltà nate dalle loro diversità

Floriana Secondi, cuore di mamma: “Mio figlio Domiziano è il mio grande amore”

Domiziano è il figlio di Floriana Secondi, frutto della storia d’amore con l’ex compagno Mirko Santini. Benché siano diversissimi, da un punto di vista caratteriale, mamma Floriana stravede per il suo piccolo grande uomo. Un legame speciale, che l’ex concorrente del Grande Fratello tiene particolarmente ad alimentare e coltivare ogni giorno. “Mio figlio Domiziano è la mia emozione, ma anche il mio più grande amore”, ha raccontato Floriana Secondi in una intervista televisiva.

Ospite di Storie Italiane, la showgirl ha confidato di aver sofferto molto a causa di alcuni episodi di bullismo subiti da suo figlio e oggi, infatti, è molto protettiva nei suoi confronti. In passato lo ha convinto a cambiare scuola, proprio per evitare i dissidi con gli altri compagni di classe e i bulli. Una scelta che si è rivelata azzeccata, dato che oggi Domiziano ha trovato il suo equilibrio ed è sereno.

Domiziano, chi è il figlio di Floriana Secondi: “Tante volte si vergogna di me”

Nel 2022, lo abbiamo anche visto in tv, per un breve messaggio d’amore rivolto alla madre impegnata nella sua avventura a L’Isola dei Famosi, nel quale si è detto orgoglioso di lei. Parole di grande incoraggiamento per Floriana Secondi, che si è sciolta dinnanzi alla dolcezza di Domiziano.

In passato, come ha raccontato la stessa a Belve, lo portò da un esorcista perché stranita dalle mille domande che gli poneva. Estremamente curioso, molto più timido e riservato rispetto a lei. “Tante volte si vergogna di me, io e lui siamo diversissimi, siamo opposti. Mio figlio è troppo serio, è nato vecchio”, ha concluso divertita Floriana parlando del suo rapporto con il ragazzo.

