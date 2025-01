Nel 2008, dalla storia d’amore tra Floriana Secondi e l’ex compagno Mirko Santini, è nato il figlio Domiziano a cui entrambi sono legatissimi. Floriana, in particolare, lo ritiene il suo alter-ego e non fa mistero di non aver ancora staccato il cordone ombelicale che li unisce. “Mio figlio Domiziano è frutto di una storia d’amore. Per me suo papà è stato l’uomo che ho amato di più, lo conoscevo fin da bambina”, ha raccontato tempo fa l’ex concorrente del Grande Fratello in una intervista a Storie Italiane.

Domiziano, sempre al suo fianco, l’ha seguita ovunque, sostenendola in ogni sua avventura televisiva recente. Ed è curioso, ad esempio, che quando Floriana lasciò l’Isola dei Famosi, qualche anno fa, la naufraga si ritrovò a fare i conti con la delusione del figlio Domiziano, che si aspettava di più da lei in Honduras. “Non mi ha parlato per giorni”, ha rivelato a Verissimo, sottolineando come il ragazzo prenda seriamente il lavoro di mamma in tv.

Floriana Secondi sempre al fianco di suo figlio Domiziano: “Fu vittima dei bulli, era vicino all’esaurimento”

“Ci rimase malissimo e anche il mio compagno (Angelo, ndr). Ho dovuto fare i conti con le persone che mi vogliono bene, che sono rimaste molto deluse da me”, aveva detto la Secondi a Verissimo, parlando appunto dei suoi up and down in Honduras. “Lui è il mio alter ego perché è calmo e pensa molto prima di agire. Mi ha detto che potevo fare di meglio”, ha spiegato Floriana.

L’ex gieffina è innamoratissima di suo figlio e farebbe qualsiasi cosa per vederlo sereno. Come quando, ai tempi delle elementari, si rimboccò le maniche per difenderlo dai bulli, una volta venuta a sapere del suo disagio. “Ma mio figlio non me ne aveva mai parlato, per anni è stato in silenzio, dopo tre anni di abusi era quasi arrivato all’esaurimento”, l’amara testimonianza e il ricordo di Floriana Secondi.

