Domiziano, figlio di Floriana Secondi, chi è: nato dal rapporto con il suo ex Mirko, è un ragazzo profondamente intelligente e sensibile

Si chiama Domiziano il figlio di Floriana Secondi, nato dal rapporto con il suo ex, Mirko. Un bambino, oggi un ragazzo in piena adolescenza, profondamente intelligente, tanto che solamente di recente Floriana ha raccontato come spesso si sia sentita spaventata e spaesata davanti all’intelligenza mostrata fin da piccolissimo, tanto da portarlo persino da un esorcista credendolo posseduto. “Il prete mi disse che in realtà, nonostante avesse tre anni, lui era già adulto” ha rivelato la Secondi a “Belve” in un’intervista sincera e senza filtri, come è lei.

L’ex concorrente del Grande Fratello, che dopo quell’esperienza è diventata un volto televisivo ospite in diversi salotti, ha spiegato ancora di aver a lungo pensato di non essere la mamma adatta a Domiziano, per via dei loro caratteri diversi e non soltanto: “Mio figlio avrebbe meritato una mamma migliore. Lui ha un’anima bellissima, è un ragazzo elegante, di classe”.

Domiziano, figlio di Floriana Secondi: “Ogni tanto si vergogna di me”

Floriana Secondi, parlando ancora di Domiziano, il figlio avuto dal suo ex marito Mirko, ha rivelato: “Lui ogni tanto si vergogna di me. Noi siamo diversissimi, opposti: lui è troppo serio, è nato vecchio. Io invece sono l’opposto: ad esempio quando andiamo in giro, io vado con la musica alta, lui si vergogna e la abbassa. Tra l’altro io ho sempre giocato a calcio, solo a me poteva capitare un figlio maschio al quale non piace a calcio”.

Al di là delle incomprensioni e delle differenze caratteriali, Domiziano è molto legato alla mamma e viceversa. Durante l’esperienza dell’ex GF a L’Isola dei Famosi nel 2011, Domiziano le ha mandato un bellissimo videomessaggio, raccontando di quanto fosse legato alla mamma e di quanto sentisse la sua mancanza. La separazione con il papà del figlio, infatti, è arrivata molto presto per Floriana, che si è dunque trovata a crescere quel figlio da sola (seppur con il supporto costante e continuo del padre del bambino).

