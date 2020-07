Don Alberto Ravagnani al Grande Fratello Vip 5?/ I rumors: “Già fatto il provino”

Si avvicina inesorabilmente l’inizio della nuova edizione del Gf Vip, precisamente il Grande Fratello Vip 5, e di conseguenza, stanno aumentando notevolmente i rumors sul reality show di casa Mediaset, che sarà ancora condotto dal giornalista Alfonso Signorini. Fra le ultime indiscrezioni diffuse a macchia d’olio, attenzione a quella che vorrebbe un prete all’interno della casa più spiata dagli italiani. Stando a quanto sottolineato dai colleghi di Blogo, pare infatti che un parroco, ma anche insegnante di religione, nonché youtuber, don Alberto, sarebbe pronto ad entrare nel cast del GF Vip 5, ed avrebbe già sostenuto un provino. Sembra inoltre che il primo impatto con gli autori sia stato più che positivo, di conseguenza l’uomo di chiesa avrebbe grandi chance di venire preso in vista dell’inizio della nuova stagione. Don Alberto Ravagnani ha conquistato grandissima popolarità soprattutto negli ultimi tempi, dopo che ha dialogato, rigorosamente via social, con Fedez. L’artista meneghino aveva fatto riferimento alla piaga della pedofilia all’interno della Chiesa nel suo ultimo pezzo, la rivisitazione di “Roses”, e il prete di Brugherio (provincia di Monza e Brianza), aveva replicato dicendo che la pedofilia va combattuta ma che non è una macchia di tutta la Chiesa.

DON ALBERTO RAVAGNANI AL GF VIP 5: SAREBBE LA PRIMA VOLTA PER UN PRETE

A sua volta Fedez aveva replicato al Don, e fra i due erano nato un dialogo interessante e costruttivo, seppur a chilometri di distanza. Il parroco di Brugherio è in realtà originario di Busto Arsizio, provincia di Varese, e come molti altri suoi colleghi, soprattutto quelli più giovani, sta cercando di dialogare con le generazioni più acerbe usando i loro stessi mezzi, quindi i social e appunto Youtube. Nel caso in cui alla fine il don venisse preso dal Grande Fratello Vip, sarebbe la prima volta che succede, mentre a livello di reality in generale non va dimenticato il caso di Suor Cristina, divenuta famosissima con The Voice e poi partecipante anche all’ultima edizione dello show di Rai Uno, Ballando con le Stelle.



© RIPRODUZIONE RISERVATA