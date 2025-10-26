Chi è Don Antonio Loffredo, a Domenica In il prete che ha ispirato la serie 'Noi del Rione Sanità': "Mio padre mi voleva imprenditore, il mio capo è Dio"

Don Antonio Loffredo, il prete che ha cambiato uno dei quartieri più difficili di Napoli, è stato ospite di Domenica In in occasione della presentazione di Noi del Rione Sanità, la serie tv Rai da lui ispirata. Infatti, ha scritto un romanzo che è alla base della fiction, ma che al tempo stesso si trova al centro di un altro libro, Nostalgia di Ermanno Rea, da cui a sua volta è stato tratto l’omonimo film di Mario Martone.

Figlio di un imprenditore, Don Antonio ha scelto un’altra strada, che avrebbe dovuto inorgoglire suo padre, anche perché aveva avuto un’adolescenza turbolenta e ribelle. Invece, lo deluse: infatti, il padre non prese bene la sua decisione di diventare prete. Era il 1986 e aveva 25 anni quando decise di “rispondere a un altro capo”, Dio, diventando però a sua volta imprenditore.

Ne ha parlato nei giorni scorsi a Famiglia Cristiana, raccontandosi e spiegando come si ispiri a Papa Francesco e a quell’economia circolare che “attinge a tutte le risorse di un territorio per farlo crescere nel Bene di tutti”.

LA “RIVOLUZIONE” DI DON ANTONIO LOFFREDO

Ha servito una chiesa nella periferia est di Napoli e ha svolto il ruolo di cappellano volontario nel carcere di Poggioreale, dove però, durante una visita da lui organizzata, si verificò una fuga di detenuti. In seguito fu trasferito altrove e, nel 2001, arrivò al quartiere Sanità, un tempo fortino della criminalità, tanto che era rifuggito dagli stessi napoletani.

La malavita faceva preda dei ragazzi, ma è con Don Antonio Loffredo che parte la rinascita. Prima fondò una cooperativa sociale con sei giovani volontari cresciuti proprio in quel quartiere; poi si aggiudicò un bando per investire 500mila euro nelle Catacombe di San Gennaro, di cui divenne direttore, essendo parroco della chiesa di Santa Maria.

DON ANTONIO LOFFREDO, UN PRETE VISIONARIO

La sua visione imprenditoriale e la sua caparbietà rappresentano un mix decisivo per imprimere una svolta al territorio, dove si è verificato un cambiamento radicale, tanto che nel 2007 è stato nominato cavaliere della Repubblica.

Definito un prete “visionario” o “imprenditore”, perché in grado di trasformare quel quartiere, Don Antonio Loffredo lo ha rianimato, restituendogli vita e dignità. Ora vi sorgono un laboratorio teatrale, un’orchestra giovanile, una palestra, un doposcuola e una mostra d’arte.

Nel 2022 è stato sostituito da Don Luigi Calemme, ma Don Antonio resta comunque legato a quel quartiere, ormai non più “complicato”. “Ciò che mi aveva più colpito era la mancanza di speranza che qualcosa potesse cambiare”, ha raccontato a Famiglia Cristiana. E invece lo ha reso un modello da esportare anche fuori Napoli.

Lo scetticismo si è trasformato in fiducia nella possibilità di sconfiggere la camorra, “perché porta la morte dentro, e sarà quella a distruggerla”. Oggi il quartiere Sanità è una meta turistica e un modello da replicare altrove, per dare nuova speranza e opportunità ai giovani.