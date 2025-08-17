Piadena Drizzona, don Antonio Pezzetti aggredito da pugile dilettante perché era intervenuto per sedare una rissa. Picchiati anche i carabinieri intervenuti

DON ANTONIO PEZZETTI PICCHIATO IN PIAZZA

Un parroco di Piadena Drizzona, in provincia di Cremona, è stato aggredito da un pugile ubriaco per essere intervenuto in precedenza in una rissa in cui era coinvolto. Fortunatamente per don Antonio Pezzetti l’aggressione non ha avuto gravi conseguenze, probabilmente anche grazie all’intervento del fratello dell’aggressore, che ha dovuto malmenarlo per bloccarlo.

A svelare i retroscena di questa vicenda è stato lo stesso prete, che ha anche ironizzato sull’aggressione di cui è stato vittima, visto che ha ipotizzato che il ragazzo fosse interista, visto che lui è tifoso del Milan.

In realtà, il movente è differente: il suo aggressore a fine giugno si era reso protagonista di una rissa durante la quale aveva accoltellato un uomo gambiano in un bar vicino all’oratorio, insieme a un’altra persona di origini marocchine come lui. Il prete intervenne soccorrendo l’aggredito, che è rimasto gravemente ferito. Dunque, l’ipotesi è che don Antonio Pezzetti sia stato aggredito dal 25enne, pugile dilettante, per questo motivo.

LA RICOSTRUZIONE DELL’AGGRESSIONE

Dalla ricostruzione dell’aggressione è emerso che il pugile, che era in evidente stato di alterazione, gli abbia prima chiesto se fosse lui il parroco, per poi aggredirlo quando ha ricevuto una risposta affermativa. La vicenda risale alla sera di sabato, con l’aggressione avvenuta nella piazza di Piadena Drizzona. Aveva appena chiuso l’oratorio vicino alla piazza, poi le offese, gli insulti e l’aggressione da verbale è diventata anche fisica tra schiaffi e calci. “Credo che i fumi dell’alcol abbiano acuito la sua aggressività“, ha raccontato il religioso al Corriere.

NEL MIRINO DEL PUGILE ANCHE I CARABINIERI

Inoltre, ha spiegato di essere riuscito a parare un colpo, facendo cadere il ragazzo, così ha avuto la chance di scappare in un chiosco, il resto lo ha appreso dalle altre persone che erano in piazza. Infatti, sul posto erano presenti altre persone che hanno subito soccorso il parroco e allertato i carabinieri. Il 25enne non è scappato, anzi all’arrivo dei militari dell’Arma si è scagliato anche contro di loro.

Don Pezzetti, comunque, si è recato autonomamente al pronto soccorso per essere medicato e il giorno dopo ha celebrato messa. Da allora ne ha già celebrate quattro, a conferma che le sue condizioni non destano alcuna preoccupazione. Nel frattempo, è anche arrivata la solidarietà del sindaco di Piadena Drizzona, Federica Ferrari, che ha confermato il fermo del 25enne da parte dei carabinieri.