Don Backy: “A Milva ho fatto una promessa non mantenuta”/ “Grande rammarico”

Milva, la figlia: “Mi ha insegnato la serietà”

A Oggi è un altro giorno si ricorda Milva. Gigliola Cinquetti ricorda così la collega: “Era una donna straordinaria e artista vera. Amava la bellezza, amava l’arte. Aveva rispetto per il pubblico e per questo chiedeva di più, alzava l’asticella. Aveva questo tesoro di voce, l’ha proprio spesa. Io amo ricordarla in un camerino di Roma. Sono andata lì con i miei bambini e la sera loro mi dissero: ‘Mamma, quanto è simpatica e bella quella signora con i capelli rossi’. Li ha riempiti di coccole, di moine. Era una diva ma se appena graffavi quella maschera, c’era una donna piena di umanità e tenerezza“.

Martina Cognati, la figlia di Milva, rivela: “È stata una mamma multipla. Non è stato semplice ma penso che sia così per ogni figlio di personaggi famosi. Quei personaggi non sono di nessuno. Ma bisogna anche sfruttare l’occasione che questi genitori ti danno, nel modo migliore. Mia madre mi ha insegnato il rigore, la serietà, la responsabilità verso gli altri. Lei diceva ‘Prima muoio, poi interrompo lo spettacolo’. Di recente ho trovato una fotografia di mia madre e Don Backy a Sanremo 1969. Lei lo guardava con uno sguardo di ammirazione”.

Don Backy: “Con me Milva avrebbe vinto Sanremo”

Don Backy, collegato in studio con Oggi è un altro giorno, ricorda così la cantante scomparsa nel 2021: “Milva sapeva fare tutto, cantare, recitare, fare teatro. Ho avuto la fortuna di fare due Sanremo con lei, il primo fisicamente. Avrebbe meritato vincere il Festival. Se fossimo andati insieme a Sanremo…”. Il cantautore e scrittore rivela il contenuto della loro ultima conversazione: “Mi sono sentito con Milva qualche mese prima della sua scomparsa e le avevo promesso che sarei andato a trovarla a Milano ma non ci sono mai riuscito. È un rammarico perché volevo ringraziarla per come aveva interpretato le mie canzoni”.

