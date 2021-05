Don Backy “Sono un miracolato”/ “Mi è esplosa in mano una bomba, sono sopravvissuto”

Ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, Don Backy ricorda la sua carriera ma anche parti della sua vita personale. In particolare, all’età di cinque anni ha rischiato di perdere la vita: “Ho trovato una bomba a mano durante la guerra e l’ho fatta esplodere. Mi sono portato via mezzo bicipite. Io non sapevo cosa fosse, l’ho tirata fuori, ho tirato via la linguetta pensando fosse un giocattolo”, ha spiegato il celebre cantante. Così ha ammesso: “Sono un sopravvissuto. Mi manca tutto un pezzo di muscolo del braccio a causa di una scheggia ed era vicino al cuore! Sono davvero un miracolato, hanno avuto la prontezza di fermare l’emorragia con una cinta perché il sangue scorreva a fiumi.” Mostra, infatti, alla conduttrice il braccio sul quale è evidente la mancanza di un pezzo di muscolo: “Sono vivo per miracolo”, ribadisce lui.

Don Backy e il ricordo di Milva

Nel corso dell’intervista, Don Backy ricorda Milva, scomparsa lo scorso 23 aprile. Il cantante rivela di avere oggi un rammarico nei confronti dell’amica e collega: “Avrei voluto tante regalarle la vittoria di un festival, se lo sarebbe meritato nel ’68. Nel ’69 abbiamo però vinto la prima serata. – così spiega – La sua scomparsa mi ha addolorato tantissimo: le avevo mandato un video di auguri per il suo 80esimo compleanno e le avevo promesso che sarei andato a trovarla a Milano. Purtroppo non sono riuscito a farlo prima della sua scomparsa e questo è il mio rammarico.” conclude.

