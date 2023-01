Don Bruno, canzone sessista a Oggi è un altro giorno/ Cala il gelo in studio

Don Bruno, canzone sessista a Oggi è un altro giorno: Serena Bortone in difficoltà

Don Bruno è un prete molto noto sul web, perchè solito cantare i brani dei Ricchi e Poveri nella sua chiesa. Il simpatico religioso ha fatto di recente la sua apparizione a The Voice Senior, anche se non ha ottenuto il successo sperato. Considerando la sua fama ed entusiasmo, Serena Bortone ha deciso di invitarlo come ospite a Oggi è un altro giorno, ma non poteva prevedere l’imbarazzo che le avrebbe procurato.

Don Bruno, durante l’intervista, ha raccontato alla conduttrice di una canzoncina che canta spesso con la sua perpetua. Il prete la intona in studio: “Domanderemo al signor curato se l’è peccato far l’amor. Con quelle belle non è peccato. Con quelle brutte è carità!”. Il contenuto del brano, sebbene sia eseguito con ironia, è palesemente sessista; Serena Bortone, attenta a queste tematiche, si è sentita in imbarazzo. La conduttrice, dopo la performance del prete, si è letteralmente messa le mani tra i capelli.

Don Bruno a Oggi è un altro giorno: “Ho trovato una famiglia e con i miei colleghi cantanti”

Don Bruno, come ospite a Oggi è un altro giorno, ha raccontato la sua esperienza a The Voice Senior. Il noto prete si è recato al talent show, ma la sua performance non ha convinto i giudici che non si sono girati. Ai microfoni di Serena Bortone racconta: “Una gioia immensa aver potuto regalare un momento di serenità al pubblico. Ho trovato una famiglia e con i miei colleghi cantanti abbiamo creato un gruppo”.

E ancora: “Sono stati invitato più volte, anche nelle edizioni precedenti e sono sempre stato molto titubante. Quando mi sono presentato ai casting ho detto che mi avevano invitato e loro mi hanno fatto notare che avevo accettato. Io quando sono in macchina ascolto la musica. Mi piace Romia Power, Caterina Casella e anche Orietta Berti“.

