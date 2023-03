Don Bruno Maggioni, chi è il “prete canterino”/ “Amore, speranza e gioia”

Don Bruno Maggioni, chi è il parroco che canta i Ricchi e Poveri

Don Bruno Maggioni torna come ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, lunedì 6 marzo, di Oggi è un altro giorno. Il parroco di Margno, in Valsassina, è una celebrità sui social con migliaia di visualizzazioni mentre canta “Mamma Maria” dei Ricchi e Poveri in occasione di Battesimi e Matrimoni. Don Bruno ha partecipato alle Bling Audition di “The Voice Senior 3”, il talent show condotto da Antonella Clerici, che si è concluso venerdì scorso con la vittoria di Maria Teresa Reale.

Durante la sua audizione il prete ha cantato “Nessuno mi può giudicare”, ma non è stato scelto da nessuno dei giudici. Don Bruno, però, ha potuto cantare il suo cavallo di battaglia “Mamma Maria” insieme ad Angela Brambati e Angelo Sotgiu dei Ricchi e Poveri. “Il mio messaggio è questo: amore, speranza e gioia”, ha detto don Bruno prima di lasciare lo studio.

Don Bruno Maggioni: come è nato il suo successo

Don Bruno Maggioni, il “prete canterino” come i social l’hanno definito, è una vera e propria star: su Facebook il gruppo Tutti Pazzi per don Bruno Maggioni ha superato i 3770 followers. Intervistato da Repubblica, Don Bruno ha raccontato com’è nata la tradizione del siparietto sulle note dei Ricchi e Poveri: “È iniziato tutto per caso, quando nel 2013 ho celebrato un matrimonio molto semplice. Gli sposi non avevano previsto alcun tipo di musica e così io ho avuto un’idea per animare un po’ la cerimonia: ho portato un mio vecchio registratore e ho fatto partire Mamma Maria chiedendo a sposi e invitati di cantare con me. Senza che io me ne accorgessi, qualcuno mi ha filmato e ha postato il video su YouTube”. Oggi le persone lo riconoscono per strada o all’autogrill gli chiedono di scattare un selfie: “Tutta questa attenzione mi fa piacere perché mi consente di svolgere al meglio il mio compito che è quello di mettermi al servizio della comunità e di annunciare Gesù. Più gente mi ascolta e mi sente vicino, più posso diffondere il mio messaggio di fede”.

