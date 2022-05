Don Camillo e l’onorevole Peppone/ Su Rete 4 il film con Gino Cervi e Fernandel

Don Camillo e l’onorevole Peppone, film di Rete 4 diretto da Carmine Gallone

Don Camillo e l’onorevole Peppone sarà trasmesso oggi, sabato 14 maggio, su Rete 4 dalle ore 21.25. Il film del 1955 è il terzo episodio della nota saga che ha per protagonisti Fernandel e Gino Cervi ed è diretto da Carmine Gallone, che dirigerà anche il quarto. Invece il primo e il secondo episodio sono stati girati da Julien Duvivier.

The Tomorrow Man/ Streaming del film su Rai 3 con John Litghgow

Gallone è stato un regista italiano, noto per le pellicole lirico-musicali e storico-biografiche, quali Scipione l’Africano, uno dei più famosi film del ventennio fascista. Il soggetto e la sceneggiatura del film sono di Giovannino Guareschi; il produttore è Angelo Rizzoli; la fotografia è di Anchise Brizzi; le musiche sono di Alessandro Cicognini; la scenografia è di Virgilio Marchi. Ovviamente i protagonisti sono gli esplosivi Gino Cervi e Fernandel.

Rocky V/ Su Italia 1 l'ennesimo film della saga con Sylvester Stallone

Don Camillo e l’onorevole Peppone, la trama del film: un monumento per la pace e…

Don Camillo e l’onorevole Peppone è ambientato nel 1948 a Brescello, in fermento poiché nella piazza è stato eretto un monumento alla Pace. Il Partito Comunista invia alcuni compagni per fare propaganda: sono previste le elezioni politiche e il sindaco Peppone si candida come deputato. Non appena Don Camillo viene a conoscenza della notizia protesta, per poi cambiare idea in quanto ricorda che Peppone, per poter candidarsi, deve superare l’esame di quinta elementare.

Peppone si agita, ma, grazie all’aiuto di Don Camillo, riesce a prendere l’abilitazione elementare. Nonostante le vicende del paese portino i due ad essere spesso l’uno contro l’altro tentano di collaborare. Come evolverà la situazione?

Di nuovo in gioco/ Su Rete 4 il film con un gigantesco Clint Eastwood

Il video del trailer di Don Camillo e l’onorevole Peppone













© RIPRODUZIONE RISERVATA