Don Camillo e l’onorevole Peppone/ Video, su Rete 4 il film con Fernandel, Gino Cervi

Don Camillo e l’onorevole Peppone andrà in onda oggi, sabato 17 aprile, su Rete 4 a partire dalle ore 21.20. Girato nel 1955 è diretto da Carmine Gallone, regista italiano, noto per i film lirico-musicali e storico-biografici. Agli inizi del Novecento lavora a Roma come autore drammatico e muovi i primi passi come regista: nel 1914 ha già all’attivo tredici pellicole, come Amore senza veli, Il romanzo di un torero, La donna nuda, Le campane di Sorrento e Avatar. Il primo film che riscuote un certo successo è però Redenzione (1919), a cui segue Il corsaro (1924). Con il passare del tempo, Gallone si appassiona sempre di più ai rifacimenti storici e gira film quali Gli ultimi giorni di Pompei (1926) e Scipione l’Africano (1937), che finirono per esaltare i principi del regime mussoliniano.

Un’altra grande passione di Gallone sono i soggetti legati al teatro d’opera; infatti, gira Casta Diva (1935), Il sogno di Butterfly (1939) e Puccini (1953). Il soggetto e la sceneggiatura di Don Camillo e l’onorevole Peppone sono di Giovannino Guareschi e le musiche di Alessandro Cicognini. Il film è il terzo episodio della saga che ha per protagonisti Fernandel e Gino Cervi: i primi due erano stati diretti da Julien Duvivier, mentre il terzo e il quarto da Carmine Gallone.

Don Camillo e l’onorevole Peppone, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Don Camillo e l’onorevole Peppone. Don Camillo (Fernandel) e l’onorevole Peppone è ambientato alla fine degli anni Quaranta, nel 1948 a Brescello, un comune italiano della provincia di Reggio Emilia. In piazza viene eretto un monumento alla pace e il partito comunista invia alcuni compagni a fare propaganda. A breve ci saranno le elezioni politiche e il sindaco Peppone (Gino Cervi), candidato a deputato, vuole vincere. Non appena Don Camillo viene a conoscenza della candidatura si lamenta con il Cristo crocifisso, per poi ricordarsi che prima Peppone deve superare l’esame di quinta elementare. Nel corso dell’esame, il sindaco è molto in ansia, ma, con l’aiuto del Don e di una mazzetta di denaro, lo supera a pieni voti. La pace tra i due dura poco poiché hanno ancora modo di scontrarsi: un contadino vuole liberarsi del mezzadro che occupa il podere che ha appena acquistato. Peppone però non interviene. Don Camillo decide di aiutare il contadino poiché pensa che il sindaco stia agendo in quel modo per motivi politici. In realtà si scopre che nelle ultime fasi della guerra, i comunisti avevano nascosto un carro armato nel fienile del podere e Peppone non vuole assolutamente che venga trovato. Don Camillo tende la mano al sindaco proponendogli di liberarsene e, alla fine, riescono a eliminare il mezzo. La corsa alle elezioni è ancora lunga e i due continuano a trovarsi in conflitto… cosa succederà?

Video, il trailer del film Don Camillo e l’onorevole Peppone





