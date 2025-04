Don Camillo monsignore… ma non troppo, film su Rete 4 diretto da Carmine Gallone

Sabato 12 aprile 2025, andrà in onda, in prima serata su Rete 4, alle ore 21:25, il quarto episodio della saga ispirata ai racconti di Giovannino Guareschi intitolato Don Camillo monsignore… ma non troppo. Questa commedia italiana del 1961 vede alla regia Carmine Gallone, che aveva già diretto il terzo capitolo della saga dal titolo Don Camillo e l’onorevole Peppone (1955). La colonna sonora è invece composta ancora una volta da Alessandro Cicognini, compositore responsabile di tutte le musiche dell’intera saga.

Anche in questa occasione, i due simpatici protagonisti hanno il volto di Fernandel e Gino Cervi, coppia di attori diventata così amica di Guareschi da essere scelta come padrini di una nipotina dello scrittore. Il cast vede anche il ritorno dell’attrice Leda Gloria con il personaggio di Maria, moglie del primo cittadino.

La trama del film Don Camillo monsignore… ma non troppo: una Casa del Popolo e un matrimonio da farsi

Don Camillo monsignore… ma non troppo riprende la storia dei due grandi amici Don Camillo e Peppone, che questa volta ritroviamo in due vesti completamente diverse rispetto ai capitoli precedenti, ovvero quelle di monsignore e senatore. Anche se ormai i loro impegni li tengono lontani, entrambi sono uniti da un profondo senso di nostalgia del loro piccolo paese. Un giorno proprio Brescello diventa palcoscenico di un evento imprevisto, ovvero una diatriba accesa tra cattolici e comunisti.

I due protagonisti sono così costretti a ritornare al paesino con il compito di sedare lo scontro e trovare un accordo tra le parti per la realizzazione della Casa del Popolo. La riunione tra Don Camillo e Peppone, però, sarà tutt’altro che tranquilla, infatti i due si troveranno di nuovo a battibeccare a causa di diverse questioni, come il matrimonio del figlio di Peppone. Anche questa volta, però, il legame tra i due personaggi sarà più forte delle loro differenze e torneranno a Roma ancora più amici di prima.