Don Camillo monsignore… ma non troppo/ Su Rete 4 il film con Gino Cervi e Fernandel

Don Camillo monsignore… ma non troppo, film di Rete 4 diretto da Carmine Gallone

Don Camillo monsignore… ma non troppo vain onda oggi, martedì 31 maggio, su Rete 4 dalle ore 21.25. Il film con Gino Cervi e Fernandel è del 1961 ed è stato girato da Carmine Gallone, regista italiano, noto per i film lirico-musicali e storico-biografici, come Scipione l’Africano, Giuseppe Verdi, L’allegro cantante, Il sogno di Butterfly, Le due orfanelle, Casta Diva, Don Camillo e l’onorevole Peppone, Michele Strogoff, Polikuska, Cartagine in fiamme, La monaca di Monza e molti altri. Don Camillo monsignore… ma non troppo è il quarto episodio della saga di Don Camillo e Peppone ed è tratto dai racconti di Giovannino Guareschi. La sceneggiatura è di Leonardo Benvenuti, Piero De Bernardi e Carmine Gallone; il produttore è Angelo Rizzoli; la casa di produzione è Cinema Rizzoli; la fotografia è di Carlo Carlini; il montaggio è di Niccolò Lazzari; le musiche di Alessandro Cicognini; la scenografia di Piero Filippone e i costumi di Lucia Mirisola.

Don Camillo monsignore… ma non troppo, la trama del film

Don Camillo monsignore… ma non troppo è ambientato nel 1960, dodici anni dopo rispetto all’episodio precedente. Da tre anni, i superiori di Don Camillo l’hanno nominato monsignore e l’hanno trasferito a Roma. Anche a Peppone, eletto senatore, è toccata la stessa sorte. I due vengono a sapere che è stato approvato il progetto della costruzione di una casa popolare a Brescello, il loro paese natale. L’obiettivo è aiutare delle famiglie in difficoltà.

C’è però un problema: nel luogo in cui sarà eretta la casa sorge la Madonnina del Borghetto. Senza mettersi d’accordo, Don Camillo e Peppone tornano al paese per gestire la cosa da vicino e si incontrano in treno. A Brescello, il sindaco e Peppone vogliono abbattere la cappella ma, alla fine, questa diventa parte dell’edificio.

Il senatore inoltre deve occuparsi delle nozze del figlio Walter poiché vuole che si sposi con la formula civile. Invece la moglie di Peppone e i suoceri vorrebbero il matrimonio in chiesa. Peppone da un lato e Don Camillo dall’altro cercano di convincere il futuro consuocero a sposarsi il primo in comune e il secondo in chiesa. Come andrà a finire?

