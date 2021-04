Don Camillo monsigore ma non troppo/ Su Rete 4 il film con Fernandel e Gino Cervi

Don Camillo monsigore ma non troppo va in onda alle ore 21.20 di oggi, 24 aprile, su Rete 4. Fu girato nel 1961 da Carmine Gallone. Il film, di genere commedia, continua a raccontare le avventure e le disavventure del celebre parroco di paese Don Camillo, interpretato dall’irrinunciabile Fernandel che continua a vivere le sue avventure in compagnia dell’immancabile Peppone.

La sceneggiatura, curata da due mostri della scrittura cinematografica come Leonardo Benvenuti e Piero de Bernardi, prende vita in maniera decisamente perfetta: i due sceneggiatori, infatti, furono più e più volte interpellati da Carlo Verdone, celebre regista romano, per la scrittura dei suoi film, grazie soprattutto alle loro capacità di scrittura che hanno sempre dato vita a delle storie malinconiche, ironiche e profonde che da sempre caratterizzano le pellicole del regista romano. La pellicola, inoltre, si sposta in un arco temporale successivo al precedente film, vale a dire ben dodici anni dopo rispetto a quanto narrato.

Don Camillo monsigore ma non troppo, La trama

Soffermiamoci sulla trama di Don Camillo monsigore ma non troppo. Dodici anni dopo il famoso parroco Don Camillo è stato nominato Monsignore ed è stato trasferito a Roma. Allo stesso tempo il suo celebre compagno d’avventure Peppone è diventato un dirigente del partito comunista, diventando addirittura senatore. I problemi cominciano ad insorgere quando da Brescello, il loro paese natale, giunge la notizia secondo la quale sarebbe stata avviata la costruzione di alcune case popolari destinate alle persone povere.

Tuttavia, proprio nel luogo in cui deve sorgere la costruzione, vi è la Madonnina del Borghetto, di proprietà della Curia: i lavori, dunque, non sembrano cominciare sotto una buona stella. Don Camillo e Peppone, quindi, decidono di tornare nel loro paese d’origine così da poter indagare più vicino sulla questione, facendo così luce su tutta la vicenda; i due si incontrano per puro caso nel treno che li riporta al loro paese natale, decidendo così di cominciare a collaborare. Una volta giunti a Brescello, il sindaco e Peppone vogliono effettivamente abbattere la cappella: i due hanno in mente di strumentalizzare la vicenda, facendo così credere a tutti che in realtà la chiesa abbia rifiutato il terreno, lasciandolo così alla mercé dei due uomini. Questo fatto, però, non risulta essere vero.

Come se ciò non bastasse Peppone deve anche fare i conti con il matrimonio del figlio maggiore Walter: il senatore, infatti, vorrebbe che il figlio si sposasse con rito civile (data anche l’ideologia del partito dove milita), ma sia i suoceri che la nuora vogliono in realtà celebrare il matrimonio in chiesa. Gisella, nel frattempo, ruba gli abiti di Don Camillo che nel frattempo è andato a fare una nuotata al fiume: Peppone, quindi, crede di essersi liberato momentaneamente del rivale, motivo per il quale si appresta a far celebrare le nozze con il rito civile.

Tuttavia Don Camillo irrompe improvvisamente è decidono di trovare un accordo: i due sposi, infatti, potranno sugellare la propria unione in una chiesina di campagna, mentre il matrimonio più sfarzoso verrà effettuato effettivamente in municipio alla presenza di tutti gli alti dirigenti del partito comunista. Alla fine di tutta la vicenda, però, Don Camillo e Peppone riescono finalmente a far quadrare tutto, riportando così la pace nel paesello e tornando, seppur a malincuore, a Roma dove entrambi sono stati destinati. Sebbene ci sia la malinconia ad accompagnarli, i due hanno alla fine scoperto di essere in realtà vicini, dato soprattutto che entrambi lavorano nella capitale italiana.

