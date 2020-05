Don Carlo di Giuseppe Verdi al Teatro la Scala/ Diretta video streaming tv Rai 5

Pubblicità

E’ in corso in questi istanti la diretta su Rai 5 dello spettacolo teatrale “Don Carlo” di Verdi. Nell’ambito della storica collaborazione fra la televisione pubblica e il teatro alla Scala di Milano, si è decido di riproporre lo spettacolo che aprì la stagione 2008-2009 proprio del teatro meneghino, esattamente il 7 dicembre di dodici anni or sono. L’opera era diretta da Daniele Gatti come ricordano i colleghi de la-notizia.net, l’attuale Direttore musicale dell’Opera di Roma, mentre la regia era stata affidata a Stéphane Braunschweig, che curava anche le scene. Uno spettacolo davvero unico quello che andò in scena dodici anni fa, in quanto la scena fu quasi totalmente in bianco e nero, con i personaggi che erano doppiati da controfigure rappresentanti loro stessi bambini, come evocazione di un passato che influiva il loro drammatico presente. Per quanto riguarda gli attori teatrali, invece, i protagonisti erano il tenore Stuart Neill, nel ruolo del titolo, nonchè il soprano Fiorenza Cedolins nella parte di Elisabetta di Valois, Dolora Zajick (Principessa di Eboli), e Dalibor Jenis come Rodrigo.

DON CARLO DI GIUSEPPE VERD: L’ORIGINE DELLO SPETTACOLO

Don Carlo viene considerata una delle opere più grandiose di Giuseppe Verdi, tratta dall’omonima tragedia di Friedrich Schiller. La prima rappresentazione in lingua francese e in cinque atti avvenne l’11 marzo del 1867, presso la Salle Le Peletier del Théâtre de l’Académie Impériale de Musique di Parigi, la vecchia seda della prestigiosa Opéra di Parigi. Il tutto venne poi tradotto in italiano da Achille De Lauzières, che andò in scena nel Regno Unito al Royal Italian Opera. Come detto in apertura, il Don Carlo è attualmente visibile in televisione, in chiaro e per tutti. Per farlo vi basterà sintonizzare il vostro televisore sul canale Rai 5 del vostro digitale terrestre. Vi ricordiamo inoltre che la visione è possibile anche in diretta streaming attraverso il vostro smartphone o eventualmente tablet e personal computer, collegandovi al sito di Raiplay e selezionando il canale dedicato.



