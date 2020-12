Don Cesena ricoverato dopo omelia sul vino/ Prete positivo al Covid: fedeli isolati

Don Pietro Cesena, il prete diventato celebre per l’omelia di Natale in cui aveva esortato i fedeli a bere vino, è risultato positivo al coronavirus ed è stato ricoverato. Proprio nelle ore in cui il video della predica diventata virale, il parroco 62enne di Borgotrebbia (Piacenza) si è sentito male. Nella notte tra venerdì e sabato, infatti, il sacerdote si è sentito male, quindi è stato portato in ospedale. Don Pietro Cesena è stato ricoverato nel reparto di Pneumologia dell’ospedale di Piacenza, dove è tenuto in osservazione. Secondo quanto riportato da Tgcom24, gli è stata diagnosticata una polmonite bilaterale ed è risultato positivo al coronavirus.

Le sue condizioni, comunque, non sembrano gravi. Don Cesena era già salito alla ribalta delle cronache nell’aprile scorso perché gli fu comminata una multa di 400 euro per aver detto messa con i fedeli presenti in un periodo in cui però era vietato farlo.

DON CESENA RICOVERATO PER COVID: FEDELI ISOLATI

Dopo il ricovero di don Pietro Cesena in ospedale, sono state sospese nella chiesa di Borgotrebbia, quartiere nella periferia di Piacenza, le messe di Santo Stefano e di oggi, domenica 27 dicembre 2020. Molti fedeli che erano presenti alle celebrazioni di Natale sono stati messi in isolamento, secondo quanto riportato Fanpage. Quella di don Pietro Cesena è una figura che fa discutere, come accaduto appunto ad aprile, quando nonostante i divieti in vigore, invitò i fedeli a partecipare comunque alla messa. «Non pagate le multe della Polizia, non abbiate paura di venire a messa. Quello a cui ci hanno messo di fronte è anticostituzionale, è qualcosa di oppressivo. Andremo dai giudici, e tutto questo vedrete che verrà messo in discussione». Poi fu multato e quindi don Pietro Cesena fece marcia indietro: «Abbiamo una tremenda responsabilità, perché il numero dei contagi e dei defunti è impressionante».

