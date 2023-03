Don Davide Banzato, chi è/ L’incontro con Chiara Amirante, libro con Papa Francesco

Don Davide Banzato, chi è il sacerdote

Don Davide Banzato sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, lunedì 13 marzo, di Oggi è un altro giorno in onda su Rai 1 a parte dalle 14.00. Nato a Padova nel 1981, don Davide è sacerdote dal 2006, laureato in Teologia morale, risiede a Frosinone. Fondamentale per la sua vocazione è stato l’incontro con Chiara Amirante, fondatrice della comunità Nuovi Orizzonti: “La persona che Dio ha usato per cambiare la mia vita è stata Chiara Amirante. Grazie a Chiara mi sono reso conto che per il mio orgoglio criticavo tutti, anche Dio e la Chiesa. Non mi rendevo conto che alla fine ero infelice non per colpa degli altri, ma perché ero io che dovevo fare delle scelte diverse.

È il grande errore che facciamo nella nostra vita: incolpiamo gli altri, e questo è deresponsabilizzante. Chiara mi ha portato ad una responsabilizzazione grandissima, ponendomi delle domande su chi sono, cosa voglio, dove sto andando”, ha raccontato il sacerdote al sito della rivista San Francesco. Oggi Don Davide risiede a Frosinone presso la comunità Nuovi Orizzonti, della quale dal 2010 è assistente spirituale impegnato nell’ambito del recupero del disagio giovanile.

Don Davide Banzato: un libro con Papa Francesco

Don Davide Banzato è anche conduttore del programma “I viaggi del cuore” su Rete 4: “Ho scoperto di avere un dono di comunicare e l’ho messo a frutto. Ho avuto dei bravissimi professionisti che mi hanno aiutato a crescere nel tempo. Per me è essenziale farlo nell’obbedienza e dev’essere un servizio altrimenti non ha senso. Sicuramente i mezzi di comunicazione hanno una grande cassa di risonanza. Li considero un mezzo e non un fine, devo essere capace di non farmi usare da loro”, ha spiegato. Mentre si trovava in Vaticano per il suo programma “I viaggi del cuore”, don Davide ha avuto la possibilità di chiacchierare con Papa Francesco: ne è scaturito un dialogo sincero e spontaneo, che è diventato un libro. In “Cerca il tuo orizzonte”, in occasione del decimo anniversario del pontificato di papa Francesco, Don Davide pone dieci domande al pontefice. Don Davide Banzato ha raccontato la sua storia nel libro “Tutto, ma prete mai”, frase che si ripeteva spesso mentre cercava la sua strada.

